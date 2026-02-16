Tragiczny wypadek na S8 na Mazowszu

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (16 lutego) w godzinach porannych przed węzłem Brok na jezdni prowadzącej w kierunku Białegostoku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zderzyły się tam trzy pojazdy jadące w tym samym kierunku.

W zdarzeniu brały udział trzy samochody: jeden ciężarowy oraz dwa busy, w tym jeden dostawczy i jeden osobowy. Łącznie podróżowało nimi, jak podaje straż pożarna, 11 osób.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem Renault uderzył w tył ciężarówki Volvo z naczepą. Po chwili w tył Renault uderzył drugi bus marki Mercedes.

W wypadku zginęły dwie osoby. Straż pożarna potwierdza

Niestety, bilans wypadku jest tragiczny. Wśród ofiar śmiertelnych są pasażerowie busa osobowego. Ranny został także kierowca samochodu dostawczego, który trafił do szpitala. Pozostali uczestnicy zdarzenia pozostali na miejscu pod opieką służb.

− Około godziny 4:40 na trasie S8 na węźle Brok doszło do zderzenia w sumie trzech samochodów, samochodu ciężarowego i dwóch i dwóch busów. Z tego jeden bus dostawczy, drugi osobowy. W zdarzeniu brało udział w sumie 11 osób, z tego dwie produkujące busem osobowym poniosły śmierć, a jedna z busa dostawczego została zabrana do szpitala. Na chwilę obecną droga w kierunku na Białystok jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują jeszcze służby dochodzeniowe oraz jeszcze na miejscu jest oczywiście straż pożarna, która z pomocą busa do naszego osobowego ogrzewanego zapewnia komfort termiczny pozostałym uczestnikom wypadku, którzy nie zostali zabrani do szpitala. znaczy do zdarzenia na pewno doszło w wyniku najechania na siebie poszczególnych pojazdów, bo wszystkie podróżowały w jednym kierunku w kierunku Białegostoku. A już szczegóły w tej chwili ustala policja − potwierdził wszystkie nasze ustalenia w rozmowie z Eską Rafał Kamiński ze straży pożarnej w Ostrowii Mazowieckiej.

Utrudnienia i objazdy po wypadku

Po wypadku trasa S8 w kierunku Białegostoku została całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które ustalają dokładne przyczyny oraz przebieg zdarzenia. Strażacy zapewniali także wsparcie pozostałym uczestnikom wypadku, m.in. poprzez ogrzewany pojazd, który miał pomóc im przetrwać trudne warunki po porannym zdarzeniu.

