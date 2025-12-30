Dramat Małgorzaty Rozenek! Ona i jej "bliźniaczka" Magda Pieczonka wcisnęły się w kostiumy dla dzieci

Małgorzata Rozenek jest tak chuda, że musi nosić kostium dla dzieci?

Fani od jakiegoś czasu zwracają uwagę na zmieniający się wygląd Małgorzaty Rozenek. Gwiazda nie tylko poddała się wielu zabiegom medycyny estetycznej na twarzy, ale też mocno wysmuklała. Teraz okazuje się, że przez zgubione kilogramy musi kupować... na dziale dziecięcym, bo ubrania "dla dorosłych" są na nią za duże.

- Kupiłyśmy sobie kostiumy dziecięce, bo tylko takie były na nas dostępne rozmiarowo - zdradziła Małgorzata Rozenek na InstaStories przy zdjęciu z Magdą Pieczonką, na którym pozują w nowych kostiumach. Faktycznie jest się czym chwalić?

Zobacz również: Opalona Małgorzata Rozenek eksponuje krągłości w kusej mini i staniczku. A Majdan? Całuje ją po ramionach!

Metamorfoza Małgorzaty Rozenek-Majdan. Dieta, ćwiczenia i... pomoc chirurga plastycznego

Małgorzata Rozenek-Majdan sama lubi opowiadać o swoich spektakularnych i licznych metamorfozach. W jednym z wywiadów powiedziała, że nigdy nie znudzi się mężowi, Radkowi Majdanowi, bo co kilka lat dostaje on "nową żonę". Rozenek mówiła wprost między innymi o kilkukrotnych operacjach biustu - zmniejszaniu i powiększaniu na przemian. Ale to oczywiście nie wszystko - taka forma i figura wymaga też ciężkiej pracy.

Jakiś czas temu przy pomocy Roberta Karasia ostro trenowała do triathlonu. Na Instagramie zdradziła też, że stosuje szczególną dietę - tak zwany post przerywany. To oznacza, że ma tak zwane "okno żywieniowe" tylko przez 6 godzin dziennie i wtedy może jeść. Następnie do ostrych treningów - biegania, jazdy na rowerze, pływania i siłowni dochodzi 18 godzin bez posiłku.

- Stosuję się do zasad postu przerywanego, rozpoczynam około godziny 12:00, kończę około 18:00, i to jest taki rytm, który mi naprawdę bardzo odpowiada - informowała fanki na Instagramie.

Zobacz również: Gosia Rozenek dokazuje w płetwach. Wyciągnęła długie, szczupłe nogi, odsłoniła sporo ciała. Tak odpoczywa w raju!