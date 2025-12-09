Gosia Rozenek dokazuje w płetwach. Wyciągnęła długie, szczupłe nogi, odsłoniła sporo ciała. Tak odpoczywa w raju!

Małgorzata Rozenek-Majdan i jej ukochany mąż uciekli od jesiennej, polskiej zawieruchy. Od kilku dni wypoczywają na pełnych słońca Malediwach. Nie sposób im nie zazdrościć! Nie dość, że pławią się w ciepłych promieniach, to jeszcze robią to w luksusach. Teraz pokazali, jak aktywnie odpoczywają w raju. Wciągnęli na stopy płetwy i zanurzyli się w błękitnych odmętach. Zobaczcie!

Małgorzata Rozenek dopiero co stroiła swój nowy dom na święta, a już wypoczywa pod palmami. Kilka dni temu na poręczach schodów willi pojawiły się ciężkie, zielone girlandy, znalazło się miejsce na ogromną choinkę, wieńce, złote dzwonki, bordowe wstęgi, a nawet na głowę jelenia z porożem i małe jelonki - co zestawione razem może być nico niepokojące... Dom Rozenek rozbłysł blaskiem lampek i złota z odrobiną koloru czerwonego wina.

Rozenek przystroiła dom na święta i uciekła na plażę

Gosia pokazała całe to świąteczne bogactwo w sieci, by następnego dnia złapać walizkę pełną bikini i wylecieć z mężem na Malediwy. Jednego dnia pozowała do zdjęć w czerwonych cekinach i grubym golfie, a kolejnego w skąpych wdziankach. Teraz Rozenek pławi się nie w świątecznej atmosferze, a błękitnej głębi, którą penetruje z płetwami na stopach!

"A to dopiero dom stroiła", "Zasłużony wypoczynek po ciężkiej pracy. Wypoczywaj Gosiu", "Wspaniałego wypoczynku", "No, tak to można wypoczywać" - komentowali fani, gdy Małgorzata Rozenek pochwaliła się pierwszą fotką z widokiem.

Rozenek pływa na całego

Rozenek i Majdan nie próżnują. Na urlopie postanowili ponurkować i pooglądać rafę koralową.

Wynajmujemy właśnie teraz sprzęt do nurkowania. Mamy płetwy i będziemy dzisiaj pływać przy rafie koralowej - wyznała Rozenek zaraz po sycącym hotelowym śniadaniu.

Później dodała:

Teraz jedziemy rowerami na snorkowanie. Do tego potrzebne są oprócz płetw, maski i rurki - kamizelki. Bierzemy je i będziemy teraz jechali rowerem, bo taki jest środek komunikacji tutaj fajny, na nurkowanie.

"Woda jest taka przyjemna" - pisała gwiazda. Założyła kamizelkę, rurkę i resztę sprzętu i razem z mężem rzuciła się do wody. Najpierw jednak oboje zaśmiewali się z tego, jak oboje wyglądali w strojach i z płetwami na stopach. Zobaczcie zdjęcia!

