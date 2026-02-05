Julia Wieniawa dała się ponieść na ściance. Co ona zrobiła? WSZYSCY patrzyli tylko na nią!

Premiera filmu "Dalej jazda 2" przyciągnęła prawdziwą plejadę gwiazd polskiego kina i show-biznesu. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Małgorzata Rożniatowska, Marian Opania, Wiktor Zborowski, Bartłomiej Firlet, Anna Szymańczyk, Joanna Majstrak, Maria Winiarska, a także Zofia Zborowska-Wrona z Andrzejem Wroną oraz Edyta i Cezary Pazurowie. Mimo tak imponującej listy gości, jedna osoba przyćmiła wszystkich.

Julia Wieniawa weszła na ściankę jak rasowa gwiazda Hollywood. Ubrana w spektakularną, różową suknię rodem z bajki o księżniczkach, od razu przyciągnęła obiektywy fotoreporterów. Kreacja z odkrytymi ramionami i dopracowanym krojem podkreślała jej figurę, a kolor sprawiał, że nie dało się od niej oderwać wzroku.

Aktorka nie tylko pozowała - ona wręcz zdominowała ściankę! Uśmiechy, teatralne gesty, obroty sukni, zmysłowe spojrzenia w obiektyw i pewność siebie sprawiły, że fotografowie dosłownie ustawiali się w kolejce. Wieniawa ewidentnie czuła się jak ryba w wodzie i pozwoliła sobie na odrobinę ekstrawagancji. W pewnym momencie zaczęła wręcz bawić się pozowaniem, zmieniając pozy jak na profesjonalnej sesji zdjęciowej.

Reszta gwiazd, choć prezentowała się elegancko i stylowo, zeszła na dalszy plan. Nawet tak doświadczeni aktorzy, jak Marian Opania czy Małgorzata Rożniatowska musieli ustąpić miejsca młodszej koleżance po fachu. Julia Wieniawa udowodniła, że doskonale wie, jak działa czerwony dywan i jak wykorzystać moment, by skupić na sobie całą uwagę.

