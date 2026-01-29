Przyćmiła wszystkich już przy wejściu. Gdy się odwróciła, premierę można było uznać za skończoną, bo to Wieniawa zrobiła całe show

Jej wejście wystarczyło, by inni zniknęli

Już samo wejście Julii Wieniawy sprawiło, że uwaga fotoreporterów i gości skupiła się w jednym punkcie. Jej stylizacja była wyrazista, dopracowana i od początku jasno komunikowała, kto tego wieczoru zamierza grać pierwsze skrzypce. Wśród dziesiątek znanych twarzy to właśnie ona momentalnie wysunęła się na prowadzenie. Widać było, że inni goście – choć przygotowani i eleganccy – zaczęli funkcjonować w cieniu jednej kreacji. Ale to, co wydarzyło się chwilę później, było prawdziwą kulminacją.

Wieniawa odwróciła się i wiele pokazała

Moment, w którym Wieniawa odwróciła się plecami do obiektywów, można uznać za symboliczny finał rywalizacji na czerwonym dywanie. Odważnie wyeksponowane plecy, perfekcyjny krój i pełna kontrola nad wizerunkiem sprawiły, że reszta stylizacji przestała się liczyć. To nie był przypadek ani spontaniczny wybór. Wszystko wyglądało na świadomie zaplanowany efekt „wow”, który miał jeden cel – zdominować premierę. I ten cel został osiągnięty bez najmniejszych wątpliwości.

Gwiazdy dopisały, ale to ona ustawiła wieczór

Na premierze pojawiło się wiele znanych nazwisk. Maja Hyży zaprezentowała się w odważnym, kobiecym wydaniu, Małgorzata Opczowska postawiła na klasykę i elegancję, a Marta Surnik wybrała minimalistyczny look. Laura Samojłowicz również zwracała uwagę stylizacją - ona z kolei mroczną, a Piotr Stramowski konsekwentnie trzymał się męskiej klasyki. Za to jego ukocghana nieco zaszalała - wystarczy zerknąć na jej nogi.

Każda z tych stylizacji miała swoje atuty, ale tego wieczoru konkurencja była nierówna. Przy kreacji Wieniawy inni goście wyglądali poprawnie, lecz bez szans na przejęcie narracji.

O czym jest film „Chcę więcej”?

Premiera odbyła się z okazji wejścia na ekrany filmu „Chcę więcej” – produkcji poruszającej temat ambicji, pragnień i granic, jakie ludzie są gotowi przekroczyć, by osiągnąć sukces i spełnienie. Film już przed premierą wzbudzał zainteresowanie, a liczna obecność gwiazd tylko potwierdziła jego medialną rangę. Tyle że tego wieczoru kino musiało ustąpić miejsca czerwonym dywanom. A właściwie – jednej stylizacji, która przejęła całą uwagę.

