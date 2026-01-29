Przyćmiła wszystkich już przy wejściu. Gdy się odwróciła, premierę można było uznać za skończoną, bo to Wieniawa zrobiła całe show

Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-01-29 21:19

Na premierze filmu „Chcę więcej”, która odbyła się w czwartek, 29 stycznia, pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Czerwony dywan pękał w szwach, flesze błyskały bez przerwy, a zaproszeni goście wyraźnie zadbali o swoje stylizacje. Wszystko zapowiadało się jak klasyczna, gwiazdorska premiera. Do momentu, gdy pojawiła się ona. julia Wieniawa najwyrażniej nie zamierzała brać jeńców. Kolor, fason, dodatki - wszytko robiło wrażenie.

Jej wejście wystarczyło, by inni zniknęli

Już samo wejście Julii Wieniawy sprawiło, że uwaga fotoreporterów i gości skupiła się w jednym punkcie. Jej stylizacja była wyrazista, dopracowana i od początku jasno komunikowała, kto tego wieczoru zamierza grać pierwsze skrzypce. Wśród dziesiątek znanych twarzy to właśnie ona momentalnie wysunęła się na prowadzenie. Widać było, że inni goście – choć przygotowani i eleganccy – zaczęli funkcjonować w cieniu jednej kreacji. Ale to, co wydarzyło się chwilę później, było prawdziwą kulminacją.

Wieniawa odwróciła się i wiele pokazała

Moment, w którym Wieniawa odwróciła się plecami do obiektywów, można uznać za symboliczny finał rywalizacji na czerwonym dywanie. Odważnie wyeksponowane plecy, perfekcyjny krój i pełna kontrola nad wizerunkiem sprawiły, że reszta stylizacji przestała się liczyć. To nie był przypadek ani spontaniczny wybór. Wszystko wyglądało na świadomie zaplanowany efekt „wow”, który miał jeden cel – zdominować premierę. I ten cel został osiągnięty bez najmniejszych wątpliwości.

Gwiazdy dopisały, ale to ona ustawiła wieczór

Na premierze pojawiło się wiele znanych nazwisk. Maja Hyży zaprezentowała się w odważnym, kobiecym wydaniu, Małgorzata Opczowska postawiła na klasykę i elegancję, a Marta Surnik wybrała minimalistyczny look. Laura Samojłowicz również zwracała uwagę stylizacją - ona z kolei mroczną, a Piotr Stramowski konsekwentnie trzymał się męskiej klasyki. Za to jego ukocghana nieco zaszalała - wystarczy zerknąć na jej nogi.

Każda z tych stylizacji miała swoje atuty, ale tego wieczoru konkurencja była nierówna. Przy kreacji Wieniawy inni goście wyglądali poprawnie, lecz bez szans na przejęcie narracji.

O czym jest film „Chcę więcej”?

Premiera odbyła się z okazji wejścia na ekrany filmu „Chcę więcej” – produkcji poruszającej temat ambicji, pragnień i granic, jakie ludzie są gotowi przekroczyć, by osiągnąć sukces i spełnienie. Film już przed premierą wzbudzał zainteresowanie, a liczna obecność gwiazd tylko potwierdziła jego medialną rangę. Tyle że tego wieczoru kino musiało ustąpić miejsca czerwonym dywanom. A właściwie – jednej stylizacji, która przejęła całą uwagę.

