Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem wsparcia najmłodszych pacjentów i ich zdrowia, a polskie gwiazdy jak zwykle prześcigają się w kreatywnych pomysłach na licytacje. Jedni oferują ubrania, inni prywatne spotkania, a jeszcze inni… wykonanie domowych obowiązków. Julia Wieniawa postawiła jednak na coś zupełnie innego i bez wątpienia najbardziej osobistego.

Zobacz też: Sprzątanie to było za mało! Maciej Musiał oferuje się do tańca i rozgrzewa fanów

Noc z Wieniawą za grube tysiące! Aktorka odsłania kulisy aukcji WOŚP

Wieniawa zaprosiła zwycięzcę aukcji (wraz z maksymalnie pięcioosobową ekipą) na wspólną noc w klimatycznym miejscu na Mazowszu. W opisie oferty jasno zaznaczyła, że ma to być chill, relaks i dobra energia, a cały plan dopięty jest niemal co do minuty.

Celebrytka postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i w mediach społecznościowych z humorem opowiedziała, jak będzie wyglądać noc z nią. Na początek - relaks w saunie i lodowata kąpiel, później wspólny posiłek w zdrowej, lekkiej wersji. Nie zabraknie też rozrywki, bo wieczór ma upłynąć pod znakiem filmów… z Julią Wieniawą w roli głównej.

Jak zapowiedziała, repertuar jest ściśle określony i obejmuje jej najbardziej znane produkcje filmowe oraz serialowe. Jeśli nocowanka wypadnie w sobotę, obowiązkowym punktem programu ma być również wspólne oglądanie "Mam talent!", nawet w wersji powtórkowej.

Przed snem goście mogą liczyć na relaksujące rytuały: maseczki, muzykę, a nawet wspólne pisanie listy wdzięczności. Poranek? Bez taryfy ulgowej. Julia planuje poranne ćwiczenia i zdrowe śniadanie dla najwytrwalszych.

Choć pomysł brzmi jak żart, aukcja bardzo szybko zamieniła się w prawdziwy hit. Wartość licytacji przekroczyła już kilkanaście tysięcy złotych i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek. Będziecie licytować?

Zobacz też: Leśne wille gwiazd! To nie są zwykłe domy. Królują marmury, betony i nowoczesne meble. Zazdrościcie?

Zobacz naszą galerię: Noc z Wieniawą za grube tysiące! Aktorka odsłania kulisy aukcji WOŚP

Sonda Julia Wieniawa jest dobrą aktorką? TAK NIE NIE WIEM