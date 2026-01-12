Już 25 stycznia 2026 roku odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka zostanie przeznaczona na diagnostykę oraz leczenie chorób układu pokarmowego u dzieci. Jak co roku, do akcji charytatywnej włączają się znane osoby ze świata kultury i show-biznesu. Wśród nich ponownie znalazł się Maciej Musiał, który nie tylko wspiera WOŚP, ale robi to w sposób, o którym mówi cała Polska.

Sprzątanie to było za mało! Maciej Musiał oferuje się do tańca i rozgrzewa fanów

Po zeszłorocznym sukcesie trudno było przebić wysoko postawioną poprzeczkę. W 2025 roku Maciej Musiał zaproponował zwycięzcy licytacji… sprzątanie domu w rytm hitu "Explosion", co zakończyło się rekordową kwotą i wzruszającą wizytą na oddziale onkologii dziecięcej. Tym razem Musiał postawił na elegancką niespodziankę.

Aktor zapowiedział, że zwycięzca aukcji będzie mógł zaprosić go na studniówkę, wesele, domówkę albo dowolną inną okazję. Wspólnie zatańczą poloneza - klasycznie, z przymrużeniem oka, a nawet pod osiedlowym sklepem, jeśli taka decyzja padnie. Musiał zapewnia, że może wystąpić zarówno w stylowym garniturze, jak i w kostiumie inspirowanym "Panem Tadeuszem". Warto dodać, że po tańcu nie zniknie od razu! Potowarzyszy przez resztę wieczoru, a w razie potrzeby nawet zacytuje fragment inwokacji.

Aukcja przewiduje spotkanie w dowolnym miejscu na terenie Polski, a termin zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą. Licytacja potrwa do 31 stycznia 2026 roku, a wszystkie koszty logistyczne pozostają po stronie wygrywającej osoby. Już teraz kwota przekroczyła 10 tysięcy złotych i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek! Będziecie licytować?

