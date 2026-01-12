Sprzątanie to było za mało! Maciej Musiał oferuje się do tańca i rozgrzewa fanów

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-12 22:15

Maciej Musiał po raz kolejny udowadnia, że pomoc może mieć formę zaskakującą, kreatywną i… taneczną. Aktor ponownie włączył się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a jego tegoroczna propozycja wywołała prawdziwą burzę entuzjazmu wśród fanek oraz fanów. To, co zaproponował na licytację, trudno było przewidzieć. Dla nas SZOK!

Już 25 stycznia 2026 roku odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka zostanie przeznaczona na diagnostykę oraz leczenie chorób układu pokarmowego u dzieci. Jak co roku, do akcji charytatywnej włączają się znane osoby ze świata kultury i show-biznesu. Wśród nich ponownie znalazł się Maciej Musiał, który nie tylko wspiera WOŚP, ale robi to w sposób, o którym mówi cała Polska.

Zobacz też: Maciej Musiał kusi w samych slipkach. Internet rozgrzany! Jego komentarz powala

Sprzątanie to było za mało! Maciej Musiał oferuje się do tańca i rozgrzewa fanów

Po zeszłorocznym sukcesie trudno było przebić wysoko postawioną poprzeczkę. W 2025 roku Maciej Musiał zaproponował zwycięzcy licytacji… sprzątanie domu w rytm hitu "Explosion", co zakończyło się rekordową kwotą i wzruszającą wizytą na oddziale onkologii dziecięcej. Tym razem Musiał postawił na elegancką niespodziankę. 

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami": Występy godne najwyższych ocen i zaskakująca decyzja widzów!

Aktor zapowiedział, że zwycięzca aukcji będzie mógł zaprosić go na studniówkę, wesele, domówkę albo dowolną inną okazję. Wspólnie zatańczą poloneza - klasycznie, z przymrużeniem oka, a nawet pod osiedlowym sklepem, jeśli taka decyzja padnie. Musiał zapewnia, że może wystąpić zarówno w stylowym garniturze, jak i w kostiumie inspirowanym "Panem Tadeuszem". Warto dodać, że po tańcu nie zniknie od razu! Potowarzyszy przez resztę wieczoru, a w razie potrzeby nawet zacytuje fragment inwokacji.

Aukcja przewiduje spotkanie w dowolnym miejscu na terenie Polski, a termin zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą. Licytacja potrwa do 31 stycznia 2026 roku, a wszystkie koszty logistyczne pozostają po stronie wygrywającej osoby. Już teraz kwota przekroczyła 10 tysięcy złotych i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek! Będziecie licytować?

Zobacz też: Maciej Musiał pręży ciało w bokserkach. To fotki, które rozgrzały Polskę!

Zobacz naszą galerię: Sprzątanie to było za mało! Maciej Musiał oferuje się do tańca i rozgrzewa fanów

Sprzątanie to było za mało! Maciej Musiał oferuje się do tańca i rozgrzewa fanów
17 zdjęć
Sonda
Jaki twoim zdaniem jest Maciej Musiał?
Maciej Musiał ujawnia kulisy Rodzinki.pl. Jak komentuje to, że podoba się mężczyznom?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ MUSIAŁ
WOŚP