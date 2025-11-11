Maciej Musiał pręży ciało w bokserkach. To fotki, które rozgrzały Polskę!

Maciej Musiał od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia, ale jego ostatnia przemiana z grzecznego chłopca w "dopakowanego dzika" wywołała prawdziwą falę emocji. Gwiazdor, który jeszcze niedawno kojarzony był głównie z rolami romantycznych chłopców, udowadnia, że potrafi być też symbolem seksu. Najnowsza kampania bieliźniana tylko potwierdza nas w przekonaniu, że Musiał nie boi się odważnych wyzwań i że doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę.

Maciej Musiał w samych bokserkach pręży dopakowaną klatę

Na zdjęciach promujących nową linię bielizny Maciej Musiał pozuje jedynie w białych bokserkach. Jego wyrzeźbione ciało i pewne siebie spojrzenie sprawiły, że fanki dosłownie oszalały. Aktor prezentuje się niczym z okładki magazynu fitness - umięśniony tors, zarost i zalotne spojrzenie prosto w obiektyw. Efekt? Internet zapłonął, a komentarze pod postem wypełniły się pełnymi zachwytu wpisami celebrytek oraz fanek aktora. Wśród komentujących znalazły się m.in. Maffashion, Helena Englert, Maria Dębska czy Barbara Kurdej-Szatan.

Zdjęcia zza kulis, które znalazły się na profilu Musiała, pokazują, że Maciek doskonale bawił się na planie, pozując na łóżku, rozciągając się z pewnością siebie i posyłając uwodzicielskie spojrzenia kamerze. Widać, że aktor z dystansem podchodzi do swojej nowej roli, potrafi połączyć profesjonalizm z lekkością i dużym poczuciem humoru.

W wywiadach aktor przyznawał, że nie lubi zbytniego rozgłosu, a jego celem jest znalezienie równowagi między karierą a życiem prywatnym. Jednak patrząc na jego najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć.

