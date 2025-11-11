Maciej Musiał pręży ciało w bokserkach. To fotki, które rozgrzały Polskę!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-11 15:36

Maciej Musiał znów udowodnił, że potrafi rozpalić wyobraźnię fanów do czerwoności. Najnowsza kampania reklamowa, w której aktor pojawił się w samej bieliźnie, wywołała prawdziwą burzę w sieci! Gdy tylko zdjęcia trafiły do sieci, sekcja komentarzy zapłonęła od gorących reakcji zachwyconych internautek, a nawet jego koleżanek z show-biznesu!

Maciej Musiał od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia, ale jego ostatnia przemiana z grzecznego chłopca w "dopakowanego dzika" wywołała prawdziwą falę emocji. Gwiazdor, który jeszcze niedawno kojarzony był głównie z rolami romantycznych chłopców, udowadnia, że potrafi być też symbolem seksu. Najnowsza kampania bieliźniana tylko potwierdza nas w przekonaniu, że Musiał nie boi się odważnych wyzwań i że doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę.

Zobacz też: Wielki sekret "The Voice of Poland" wyszedł na jaw! Paulina Chylewska zdradziła prawdę o Musiale

Maciej Musiał w samych bokserkach pręży dopakowaną klatę

Na zdjęciach promujących nową linię bielizny Maciej Musiał pozuje jedynie w białych bokserkach. Jego wyrzeźbione ciało i pewne siebie spojrzenie sprawiły, że fanki dosłownie oszalały. Aktor prezentuje się niczym z okładki magazynu fitness - umięśniony tors, zarost i zalotne spojrzenie prosto w obiektyw. Efekt? Internet zapłonął, a komentarze pod postem wypełniły się pełnymi zachwytu wpisami celebrytek oraz fanek aktora. Wśród komentujących znalazły się m.in. Maffashion, Helena Englert, Maria Dębska czy Barbara Kurdej-Szatan.  

Zdjęcia zza kulis, które znalazły się na profilu Musiała, pokazują, że Maciek doskonale bawił się na planie, pozując na łóżku, rozciągając się z pewnością siebie i posyłając uwodzicielskie spojrzenia kamerze. Widać, że aktor z dystansem podchodzi do swojej nowej roli, potrafi połączyć profesjonalizm z lekkością i dużym poczuciem humoru.

W wywiadach aktor przyznawał, że nie lubi zbytniego rozgłosu, a jego celem jest znalezienie równowagi między karierą a życiem prywatnym. Jednak patrząc na jego najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć.

Zobacz też: Maciej Musiał wspomniał o Karolu Nawrockim. Przekazał zaskakujące fakty!

Zobacz naszą galerię: Maciej Musiał kipi seksem

Maciej Musiał kipi seksem
23 zdjęcia
Sonda
Jaki twoim zdaniem jest Maciej Musiał?
Maciej Musiał u boku pięknej mamy. Fani są zgodni: "Wyglądacie jak rodzeństwo"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ MUSIAŁ