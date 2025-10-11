Wielki sekret "The Voice of Poland" wyszedł na jaw! Paulina Chylewska zdradziła prawdę o Musiale

Julita Buczek
2025-10-11 7:45

Nowy sezon "The Voice of Poland" dopiero się rozpoczął, a już budzi ogromne emocje, nie tylko ze względu na uczestników, ale i duet prowadzących. Paulina Chylewska i Maciej Musiał ponownie stanęli razem na scenie, jednak mało kto wiedział, że ich znajomość sięga znacznie dalej niż praca przy popularnym talent show. Prezenterka zdradziła, że ich pierwsze spotkanie miało miejsce… kilkanaście lat temu!

Jakiś czas temu na antenę TVP2 powrócił jeden z najpopularniejszych programów muzycznych w Polsce, "The Voice of Poland". W nowej edycji widzowie mogą zobaczyć nie tylko nowe talenty, ale także dobrze znanych prowadzących. Paulina Chylewska, doświadczona dziennikarka i prezenterka, ponownie pojawiła się u boku Macieja Musiała, który od lat cieszy się sympatią widzów.

Szok, jak poznali się Musiał i Chylewska

W rozmowie z portalem Plotek prezenterka zaskoczyła wszystkich, zdradzając szczegóły ich dawnego spotkania. Jak się okazuje, oboje brali udział w projekcie organizowanym przez Telewizję Polską. Był to konkurs dla szkolnych teatrów, w którym młodzi artyści prezentowali własne spektakle. W wielkim finale to właśnie Paulina i młodziutki wówczas Maciek Musiał mieli wspólnie poprowadzić wydarzenie.

Maciek tego chyba nie pamięta, ale poznaliśmy się bardzo dawno temu (...), z 10, 15 lat temu. (...) Telewizja Polska organizowała taki konkurs dla teatrów szkolnych, które przysyłały swoje spektakle i był taki wielki finał tego konkursu, który wspólnie z Maćkiem prowadziliśmy - mówiła Chylewska.

Od tamtego czasu minęło sporo lat, a oboje prowadzący przeszli długą drogę zawodową. Dziś spotykają się ponownie, tym razem jako równorzędni partnerzy na scenie największego muzycznego show w kraju. I jak twierdzi Paulina, współpraca z Musiałem to czysta przyjemność. Prezenterka przyznała również, że łączy ich podobne podejście do pracy - oboje traktują swoje obowiązki z ogromną odpowiedzialnością.  

Maciek jest zawsze przygotowany, zawsze punktualny, zawsze wie, co ma powiedzieć. Nigdy nie ma takiego poczucia, że gdzieś czekamy, bo Maciek 'nawalił'. W ogóle nie ma takiej opcji. To nas też trochę zbliża, bo ja też jestem podobna. Jak jesteśmy w pracy, to staram się być full profesjonalna i taka z bardzo odpowiedzialnym podejściem (...) Jedno co nas nie łączy to to, że Maciek jest śpiochem, a ja z tym spaniem (...) i siłownią nie mam dużo wspólnego - wyznała w rozmowie z dziennikarzami portalu plotek.pl.

Nowy odcinek show zobaczymy już w najbliższą sobotę o 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

