Wielki sekret "The Voice of Poland" wyszedł na jaw! Paulina Chylewska zdradziła prawdę o Musiale

Jakiś czas temu na antenę TVP2 powrócił jeden z najpopularniejszych programów muzycznych w Polsce, "The Voice of Poland". W nowej edycji widzowie mogą zobaczyć nie tylko nowe talenty, ale także dobrze znanych prowadzących. Paulina Chylewska, doświadczona dziennikarka i prezenterka, ponownie pojawiła się u boku Macieja Musiała, który od lat cieszy się sympatią widzów.

Zobacz też: Wielkie zmiany w Bitwach "The Voice of Poland"! Tego w polskiej edycji jeszcze nie było

Szok, jak poznali się Musiał i Chylewska

W rozmowie z portalem Plotek prezenterka zaskoczyła wszystkich, zdradzając szczegóły ich dawnego spotkania. Jak się okazuje, oboje brali udział w projekcie organizowanym przez Telewizję Polską. Był to konkurs dla szkolnych teatrów, w którym młodzi artyści prezentowali własne spektakle. W wielkim finale to właśnie Paulina i młodziutki wówczas Maciek Musiał mieli wspólnie poprowadzić wydarzenie.

Maciek tego chyba nie pamięta, ale poznaliśmy się bardzo dawno temu (...), z 10, 15 lat temu. (...) Telewizja Polska organizowała taki konkurs dla teatrów szkolnych, które przysyłały swoje spektakle i był taki wielki finał tego konkursu, który wspólnie z Maćkiem prowadziliśmy - mówiła Chylewska.

Od tamtego czasu minęło sporo lat, a oboje prowadzący przeszli długą drogę zawodową. Dziś spotykają się ponownie, tym razem jako równorzędni partnerzy na scenie największego muzycznego show w kraju. I jak twierdzi Paulina, współpraca z Musiałem to czysta przyjemność. Prezenterka przyznała również, że łączy ich podobne podejście do pracy - oboje traktują swoje obowiązki z ogromną odpowiedzialnością.

Maciek jest zawsze przygotowany, zawsze punktualny, zawsze wie, co ma powiedzieć. Nigdy nie ma takiego poczucia, że gdzieś czekamy, bo Maciek 'nawalił'. W ogóle nie ma takiej opcji. To nas też trochę zbliża, bo ja też jestem podobna. Jak jesteśmy w pracy, to staram się być full profesjonalna i taka z bardzo odpowiedzialnym podejściem (...) Jedno co nas nie łączy to to, że Maciek jest śpiochem, a ja z tym spaniem (...) i siłownią nie mam dużo wspólnego - wyznała w rozmowie z dziennikarzami portalu plotek.pl.

Nowy odcinek show zobaczymy już w najbliższą sobotę o 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

Zobacz też: "The Voice of Poland": Elektryk, którego występ wstrząsnął trenerami! Musicie to zobaczyć

Zobacz naszą galerię: Chylewska w The Voice of Poland wygląda jak milion dolarów i wcale nie na swój wiek (nogi!)

Sonda Oglądasz "The Voice of Poland"? TAK NIE