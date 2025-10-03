"The Voice of Poland": Elektryk, którego występ wstrząsnął trenerami! Musicie to zobaczyć

Przed widzami sobotniego odcinka "The Voice of Poland" - ostatnie już Przesłuchania w Ciemno! To właśnie podczas nich kilkunastu uczestników powalczy o miejsce w drużynach Michała Szpaka, Margaret, Tomsona i Barona, Kuby Badacha oraz Ani Karwan w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Stawką będzie awans do kolejnego etapu programu - Bitew. Wśród nich znalazł się 25-letni Dominik Czuż.

Dominik, mam na imię. Na co dzień, aktualnie, jestem elektrykiem i jeżdżę po Polsce i montuję systemy chłodnictwa

- przedstawił się uczestnik w wideo zapowiadającym nowy odcinek muzycznego programu.

Dominik Czuż swoją przygodę z muzyką zaczął jako kilkuletni chłopak. Nie ma wykształcenia muzycznego, ale dzięki determinacji nauczył się gry na m.in. pianinie, skrzypcach, gitarze i trąbce. Pomiędzy wypełnianiem zawodowych obowiązków, Dominik często gra i śpiewa na ulicach w Bielsko-Białej. Podczas jednego z takich występów Dominika zaczepił wokalista Tomasz Organek, który zasugerował, aby ten zgłosił się do "The Voice of Poland".

Pasujesz do tego programu, pasujesz do polskiej sceny muzycznej. Oczywiście granie na ulicy jest fajne, ale trzeba zrobić krok dalej i odważyć się wyjść na trochę większą scenę

- powiedział mu artysta.

Udział Dominika Czuża w Przesłuchaniach w Ciemno 16. edycji "The Voice of Poland" okazał się strzałem w dziesiątkę. Jego występ spotkał się z owacją na stojąco, a zachwytom nie było końca. Trenerzy docenili nie tylko wokalny talent uczestnika, ale także jego charyzmę, dystans do siebie i ogromne poczucie humoru.

Zwariowaliśmy totalnie na twoim punkcie! Chcę na ciebie patrzeć, chcę żebyś mówił te wszystkie rzeczy i chcę otwierać oczy ze zdziwienia

- mówiła podekscytowana Margaret.

Rozwaliłeś to totalnie! Wow! Zaginasz czasoprzestrzeń absolutnie. Powinni przed tobą ostrzegać alertem

- wtórował Michał Szpak.

Baron nie tylko zakomunikował, że chce mieć Dominika w drużynie, ale też zdetronizował Michała Szpaka.

Myślałem, że kolorowym ptakiem tej edycji jest Michał Szpak, ale zejdź z podium

- powiedział muzyk.

Cały występ Dominika Czuża widzowie będą mogli zobaczyć już w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD. Tego wieczoru poznamy także ostateczny skład drużyn wszystkich trenerów 16. edycji "The Voice of Poland".

The Voice of Poland: Kuba Badach o konflikcie ze Szpakiem i teściowej - Jolancie Kwaśniewskiej