Od dzisiaj do świąt podlewaj tym grudnika, a otworzy pąki na kolacje wigilijną. Dzięki tej prostej odżywcze grudnik obsypie kwiatami niczym rodzina życzeniami! Pielęgnacja grudnika

Podlewaj tym grudnika, a jeszcze zakwitnie na święta. Szybka odżywka pobudzająca kwitnienie

Kaktus bożonarodzeniowy, czyli popularny grudnik to kwiat - symbol świąt. To jeden z niewielu kwiatów doniczkowych, który zakwita zimą. Często obsypuje kwiatami właśnie w okolicy Bożego Narodzenia i dlatego nazywany jest właśnie kaktusem bożonarodzeniowym. Naturalnie grudnik jest epifitem rosnącym w wilgotnych, tropikalnych lasach Brazylii. w pielęgnacji domowej grudnik wymaga odpowiedniego stanowiska, podlewania oraz nawożenie. To właśnie to ostatnie najlepiej stymuluje kwitnienie w okresie zimowym. Pamiętaj, że najważniejszą zasadą jest nieprzestawianie grudnika, jeżeli kwiat wypuścił pierwsze pąki. Nawet niewielka zmiana stanowiska może skończyć się tym, że roślina zgubi pąki i nie zakwitnie.

Jeżeli widzisz, że grudnika zaczyna wypuszczać pierwsze pąki możesz podlewać go specjalną wodą z dodatkiem minerałów i witamin. Dzięki temu wzmocnisz układ odpornościowy grudnika, przedłużysz kwitnienie i sprawisz, że roślina będzie w lepszej kondycji. Same pozytywy. Jak zatem przygotować wodę do podlewania grudnika?

Do odżywienia grudnika świetnie sprawdzi się wodą po gotowaniu ryżu lub ziemniaków. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że podczas gotowania wielu cennych witamin z ryżu, warzyw oraz ziemniaków trafia do wody. Wystarczy, że po gotowaniu odstawisz wodę do ostygnięcia i będziesz nią podlewać grudnika.

Woda po gotowaniu ryżu zawiera między innymi fosfor i potas, które są niezbędne w procesach wzrostu oraz kwitnienia roślin. Dodatkowo ma on także magnez, żelazo oraz krzem, a także witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na wygląd liści. Regularnie stosowana woda ryżowa świetnie stymuluje kwiat do wzrostu oraz wzmacnia korzenie. Z kolei woda po gotowaniu ziemniaków to także bogactw fosforu oraz potasu. Stosowana zamiennie z wodą ryżową do podlewania grudnia odżywi i wzmocni roślinę. Pamiętaj jednak, że podlewania roślin należy stosować niesoloną wodę. Sól może bowiem negatywnie wpłynąć na rozwój kwiatów.

Jak pielęgnować grudnika w okresie kwitnienia?

W okresie kwitnienia grudnik potrzebuje umiarkowanego, ale regularnego podlewania. Ziemia w doniczce powinna być stale lekko wilgotna, ale nigdy mokra. Nadmierne podlewanie może prowadzić do gnicia korzeni i opadania pąków. Zawsze sprawdzaj wilgotność podłoża przed kolejnym podlaniem – poczekaj, aż wierzchnia warstwa (około 2-3 cm) przeschnie. Używaj wody o temperaturze pokojowej.

Grudnik, jako kaktus pochodzący z tropikalnych lasów deszczowych, lubi podwyższoną wilgotność powietrza. W okresie grzewczym, kiedy powietrze w mieszkaniach jest suche, warto zraszać roślinę delikatną mgiełką wody (unikając moczenia kwiatów) lub postawić doniczkę na podstawce z wilgotnymi kamykami.

W czasie kwitnienia grudnik najlepiej czuje się w jasnym, ale rozproszonym świetle. Unikaj bezpośredniego, ostrego słońca, które może przypalić liście i kwiaty. Idealne będzie stanowisko przy wschodnim lub północnym oknie. Optymalna temperatura dla kwitnącego grudnika to około 18-22°C w dzień i nieco niższa (około 15-18°C) w nocy. Unikaj nagłych zmian temperatury oraz przeciągów, które mogą spowodować opadanie pąków.

Grudnik nie lubi być przestawiany ani obracany w trakcie kwitnienia. Po uformowaniu się pąków staraj się go nie ruszać, ponieważ może to spowodować ich opadanie.