Wystarczy, że podleje tym grudnik, gdy zaczyna marnieć. Momentalnie liście robią się zielone, a grudnik wypuszcza nowe pąki. Jak dbać o grudnik?

Jak pielęgnować grudnik aby zakwitł na Boże Narodzenie?

Grudnik to jeden z kwiatów, które kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Często zakwita w grudniu i jako jeden z niewielu kwiatów doniczkowych zdobi nasze domy pięknymi kwiatami zimą. Aby jednak tak się stało grudnik potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych grudnika jest jego podlewania, a raczej jego zaprzestanie w odpowiednim okresie. Grudnik w październiku oraz listopadzie powinien być podlewany jak najrzadziej. Niektórzy rekomendują całkowite zaprzestanie podlewania, inni wskazują, że powinno się to robić maksymalnie raz w tygodniu, aby nie dopuścić do marszczenia i więdnięcia liści. Podlewanie powinno być one wznowione w momencie, gdy roślina wypuści pierwsze pąki. Dzięki temu kaktus bożonarodzeniowy pięknie zakwitnie i będzie bujnie rósł przez całą zimę. Grudnik lubi także zraszanie. Możesz to robić co 2-3 dni przy użyciu ostałej letniej wody lub deszczówki. W okresie spoczynku należy również całkowicie zrezygnować z nawożenia rośliny.

Zrób to, a grudnik zakwitnie zimą

Bardzo ważnym punktem pielęgnacji grudnika jest odpowiednie stanowisko. Ten gatunek nie lubi ostrego światła słonecznego. Najlepiej kwitnie na stanowiskach z rozproszonym światłem. Za duża ilość promieni słonecznych sprawi, że liście zaczną marnieć i czerwienić się. Zimą grudnik nie potrzebuje dużo światła. W okresie od września do grudnia potrzebuje aż 12 godzin ciemności. Dodatkowo grudnik to roślina, która nie wymaga ciepła. Lepiej rośnie w niższych temperaturach. Optymalna temperatura dla tej rośliny to około 21 stopni Celsjusza. W nocy może być niższa ale nie mniej niż 15 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może być przyczyną braku kwitnienia.