Wsyp 4 łyżki do zatkanego odpływu. Udrożni rury i woda będzie spływać szybko jak błyskawica. Sposób na zatkany zlew

Świąteczne przygotowania mogą pokrzyżować niespodziewane problemy, takie jak zatkany zlew.

Istnieje szybki i prosty domowy sposób, by udrożnić odpływ bez pomocy hydraulika.

Odkryj, jak w 15 minut przywrócić sprawność zlewu i kontynuować gotowanie na święta!

Wsyp 4 łyżki do zatkanego odpływu. Udrożni rury i woda szybko spłynie

Przygotowania do świąt w wielu polskich domach trwają w najlepsze. Niektórzy są już na ostatniej prostej - w końcu do wigilii zostały raptem niecałe dwa dni. I najczęściej te ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem spędzamy w naszej kuchni przyrządzając przepyszne świąteczne potrawy na spotkanie z rodziną. Jednak nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli i bywają wpadki i sytuacje, które skutecznie mogą utrudnić nam przygotowania do świąt. I z pewnością można do nich zaliczyć zatkany zlew. Wówczas woda spływa do odpływu coraz wolniej, a my wpadamy w frustrację, bo graniczy z cudem znaleźć wolnego hydraulika w tym gorącym przedświątecznym czasie, a bez sprawnego zlewu ciężko cokolwiek zrobić w kuchni. Dlatego nie czekaj i kiedy tylko zauważysz, że woda ze zlewu spływa coraz wolnej od razu przystąp do działania. Wykorzystaj ten domowy sposób na zatkany zlew, a już po 15 minutach udrożnisz rury i będziesz mogła kontynuować swoje prace. Wsyp cztery łyżki tego proszku do zatkanego odpływu dodaj dwa składniki i zalej wodą.

Domowy sposób na zatkany zlew. Co zrobić, aby woda spłynęła do rur?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zatkany zlew jest połączenie sody oczyszczonej z octem. Tworzą one aktywną pianę, która przeczyści rury i syfon i tym samym je udrożni. Jak to zrobić? Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Usuń z zlewu stojącą wodę. Wsyp do odpływu około cztery łyżki sody oczyszczonej. Dodaj 1 łyżkę płynu do naczyń. Zalej odpływ 100 ml octu. Zatkaj odpływ i otwór przepływu ściereczką. Pozostaw mieszankę w odpływie na około 15 minut. W tym czasie nastąpi intensywne spienianie. Spłucz odpływ dużą ilością gorącej wody.

Zatkany zlew. Jak działa ocet i soda?

Soda oczyszczona zadziała na zatkany zlew bardzo szybko, ale, co ważne, nie uszkodzi rur. Jest genialnym i do tego ekologicznym sposobem na odetkanie odpływu. Jej działanie opiera się na kilku mechanizmach, które skutecznie rozpuszczają i usuwają zanieczyszczenia blokujące odpływ. W połączeniu z octem poradzi sobie z większością zatorów, które pojawiają się w rurach. Jak to działa? Otóż soda oczyszczona jest zasadą, co oznacza, że reaguje z kwasami, neutralizując je. W połączeniu z octem zachodzi reakcja chemiczna, w wyniku której powstaje dwutlenek węgla, a ten z kolei powoduje spienianie się mieszanki. Powstała piana pomaga w odrywaniu i wypłukiwaniu zanieczyszczeń z rur. Co więcej, soda oczyszczona ma właściwości emulgujące, co oznacza, że pomaga w rozbijaniu tłuszczu na mniejsze cząsteczki, które łatwiej spłukać.