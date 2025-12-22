Wsyp 4 łyżki do zatkanego odpływu. Udrożni rury i woda będzie spływać szybko jak błyskawica. Sposób na zatkany zlew

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-12-22 11:34

Zatkany zlew czasie przedświątecznych porządków to prawdziwa katastrofa. Bo jak funkcjonować bez zlewozmywaka kiedy przed nami tyle gotowania?! Pomoże tu domowy sposób na zatkany zlew, ale ważne jest, aby go zastosować zanim woda na dobre stanie. Wsyp 4 łyżki do zatkanego odpływu. W 15 minut udrożni rury i odtąd woda będzie spływać szybko niczym błyskawica.

Sposób na czyszczenie odpływu

i

Autor: Shutterstock
  • Świąteczne przygotowania mogą pokrzyżować niespodziewane problemy, takie jak zatkany zlew.
  • Istnieje szybki i prosty domowy sposób, by udrożnić odpływ bez pomocy hydraulika.
  • Odkryj, jak w 15 minut przywrócić sprawność zlewu i kontynuować gotowanie na święta!

Wsyp 4 łyżki do zatkanego odpływu. Udrożni rury i woda szybko spłynie

Przygotowania do świąt w wielu polskich domach trwają w najlepsze. Niektórzy są już na ostatniej prostej - w końcu do wigilii zostały raptem niecałe dwa dni. I najczęściej te ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem spędzamy w naszej kuchni przyrządzając przepyszne świąteczne potrawy na spotkanie z rodziną. Jednak nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli i bywają wpadki i sytuacje, które skutecznie mogą utrudnić nam przygotowania do świąt. I z pewnością można do nich zaliczyć zatkany zlew. Wówczas woda spływa do odpływu coraz wolniej, a my wpadamy w frustrację, bo graniczy z cudem znaleźć wolnego hydraulika w tym gorącym przedświątecznym czasie, a bez sprawnego zlewu ciężko cokolwiek zrobić w kuchni. Dlatego nie czekaj i kiedy tylko zauważysz, że woda ze zlewu spływa coraz wolnej od razu przystąp do działania. Wykorzystaj ten domowy sposób na zatkany zlew, a już po 15 minutach udrożnisz rury i będziesz mogła kontynuować swoje prace. Wsyp cztery łyżki tego proszku do zatkanego odpływu dodaj dwa składniki i zalej wodą.

Domowy sposób na zatkany zlew. Co zrobić, aby woda spłynęła do rur?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zatkany zlew jest połączenie sody oczyszczonej z octem. Tworzą one aktywną pianę, która przeczyści rury i syfon i tym samym je udrożni. Jak to zrobić? Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Usuń z zlewu stojącą wodę.
  2. Wsyp do odpływu około cztery łyżki sody oczyszczonej.
  3. Dodaj 1 łyżkę płynu do naczyń.
  4. Zalej odpływ 100 ml octu.
  5. Zatkaj odpływ i otwór przepływu ściereczką.
  6. Pozostaw mieszankę w odpływie na około 15 minut. W tym czasie nastąpi intensywne spienianie.
  7. Spłucz odpływ dużą ilością gorącej wody.

Zatkany zlew. Jak działa ocet i soda?

Soda oczyszczona zadziała na zatkany zlew bardzo szybko, ale, co ważne, nie uszkodzi rur. Jest genialnym i do tego ekologicznym sposobem na odetkanie odpływu. Jej działanie opiera się na kilku mechanizmach, które skutecznie rozpuszczają i usuwają zanieczyszczenia blokujące odpływ. W połączeniu z octem poradzi sobie z większością zatorów, które pojawiają się w rurach. Jak to działa? Otóż soda oczyszczona jest zasadą, co oznacza, że reaguje z kwasami, neutralizując je. W połączeniu z octem zachodzi reakcja chemiczna, w wyniku której powstaje dwutlenek węgla, a ten z kolei powoduje spienianie się mieszanki. Powstała piana pomaga w odrywaniu i wypłukiwaniu zanieczyszczeń z rur. Co więcej, soda oczyszczona ma właściwości emulgujące, co oznacza, że pomaga w rozbijaniu tłuszczu na mniejsze cząsteczki, które łatwiej spłukać.

Polecany artykuł:

Zgniatam i przecieram zacieki w kabinie prysznicowej. Ten sposób jest tak dobry…
Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Super Express Google News
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZATKANY ZLEW