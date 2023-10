Wlej 1/2 szklanki do ciepłej wody i spryskaj zapleśniałe fugi. W 20 minut spoiny będą jak nowe. Sposób na czyszczenie fug z pleśni

Wysp 4 łyżki do bębna i nastaw pranie białych skarpetek. Działa jak ekologiczny wybielacz tkanin. Najlepszy sposób na pranie białych skarpet

Wsyp 6 łyżek do ciepłej wody i umyj ramy okien. Wybielisz je i wyczyścisz. Sposób na czyszczenie ram okiennych

Jak odetkać zlew? Popularne sposoby

Zatkany zlew to jedna z najnieprzyjemniejszych historii, jaka może się przytrafić w domu. Resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń z czasem gromadzą się i zatykają rurę. Wówczas woda stoi w zlewie i nie można w żaden sposób spuścić jej w odpływ. Wtedy najczęściej sięgamy po silne środki udrożniające rury lub wzywamy hydraulika. Niestety ta druga opcja wiąże się ze sporym wydatkiem, dlatego warto szukać domowych sposobów na odetkanie zlewu. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i przede wszystkim pieniądze, wypróbuj sposób na odetkanie zlewu bez pomocy hydraulika i drogich środków chemicznych. Przepis na tę mieszankę zdradził sam fachowiec. Potrzebujesz dwóch składników, które doskonale udrożnią rury w twoim domu.

Hydraulik zdradził domowy sposób na zatkany zlew

Istnieje pewien domowy sposób, który pomoże odetkać zlew w kilka minut. Do tego potrzebujesz dwóch składników: 4 łyżek sody oczyszczonej i 0,5 litra octu. Zmieszaj je ze sobą i wlej do odpływu w zatkanym zlewie. Po upływie około 5 minut wlej do rur 1,5 litra wrzącej wody. W ten sposób usuniesz z rur wszystkie zalegające złogi i w efekcie odetkasz zlew. Korzystając z porad doświadczonych hydraulików skutecznie poradzisz sobie z zatkanym zlewem bez silnej chemii i wydawania pieniędzy na fachowców.

Sonda Stosujesz domowe środki podczas porządków? Tak Nie