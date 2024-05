Eurowizja 2024 przedwcześnie zakończyła się dla Polski, która w pierwszych półfinałach niestety nie awansowała do finału 68. odsłony konkursu. LUNA dobrze zaprezentowała piosenkę "The Tower". I choć w rodzimym kraju spotkała ją fala krytyki za to, jak wystąpiła, to za granicą sporo jest przychylnych komentarzy, pełnych ludzi, którzy są zaskoczeni tym, że nie zakwalifikowaliśmy się dalej. Oczywiście nie był to wykon idealny, lecz na pewno nie najgorszy podczas wtorkowego wieczoru, 7 maja. Co się stało, to się nie odstanie, ale ludzie jeszcze przez kilka dni, może kilkanaście, będą żyli tym tematem. Obecnie jedne z największych emocji budzi fakt, że Luna miała zostać oszukana podczas Eurowizji. W jaki sposób? Okazuje się, że w połowie występu Polski przerwano telewizyjną transmisję na rzecz innej wiadomości. To jawne złamanie regulaminu, które - zdaniem fanów Luny - powinno oznaczać konieczność przeprowadzenia kolejnego głosowania. Czy tak się stanie? Czy to w ogóle możliwe? I jakie konsekwencje grożą telewizji, która przerwała występ Luny reprezentującej Polskę? Poznajcie szczegóły w dalszej części naszego artykułu, poniżej.

LUNA została oszukana! Przerwano transmisję z występu Polski. "Trzeba powtórzyć głosowanie"

Już po głosowaniu w pierwszym półfinale konkursu Eurowizja, wyszło na jaw, że serbski nadawca RTS przerwał transmisję podczas występu Polski. Kiedy LUNA była mniej więcej w połowie wykonywania "The Tower", nagle obraz się urwał. Wówczas na żywo zaczęto relacjonować przybycie chińskiego prezydenta Xi Jinpinga do Serbii.

- Sam fakt przybycia Jinpinga to powód do nagłego zerwania transmisji? Trzeba powtórzyć głosowanie - dziwią się fani w mediach społecznościowych. - Skandal, RTS robi to nie po raz pierwszy - wtórują inni.

Program po jakimś czasie przywrócono, ale niesmak pozostał. Trudno jednak spodziewać się, że z powodu zerwania transmisji w jednym z krajów organizatorzy zdecydują się na powtórne głosowanie, lecz być może na serbskiego nadawcę nałożona zostanie kara finansowa, ponieważ złamał on zapisy umowy związane z transmitowaniem Eurowizji. Będziemy śledzić przebieg zdarzeń w tym temacie.

