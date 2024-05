Politycy zawitali do największej księgarni świata. Hołownia mówił o demokracji, Kwaśniewski rozdawał autografy

Minister - pisarz na targach VIVELO

Zdaniem ministra Gawkowskiego targi VIVELO godzą media tradycyjne oraz cyfrowe. W piątek polityk ten wziął udział w debacie prowadzonej przez zastępcę redaktora naczelnego „Super Expressu” Jana Złotorowicza. Opowiedział o książkach, które sam napisał - a jest autorem m.in. takich tytułów jak „Odnowa", „Cień przeszłości" oraz „Piętno prawdy".

Były prezydent rozdawał autografy

Wczoraj uczestnicy targów mogli wysłuchać debaty z Szymonem Hołownią, który opowiadał o demokracji. – Sejm staje się nie Agorą, a areną – stwierdził marszałek Sejmu. - Dla dzieci w wieku przedszkolnym demokracja jest jeszcze bardzo "fizycznym" doświadczeniem. Są fotele, po których można poskakać, są korytarze, po których można pobiegać, ci panowie się kłócą, ta pani chce czegoś innego. One patrzą na to, jakby patrzyły na zupełnie naturalną rzeczywistość. To się zmienia gdzieś pod koniec szkoły podstawowej. Mam wrażenie, że wtedy dzieci łapią gen współpracy, szukania metod, żeby załatwić coś, co jest dla nich ważne i zaczyna się proces budowania refleksji o społeczeństwie. I później to narasta. Spotkania z licealistami to już są poważne polityczne rozmowy o kształcie Rzeczypospolitej – komentował Szymon Hołownia. Także w niedzielę można było otrzymać autograf od byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który podpisywał książkę – pierwszy spisany w tej formie wywiad z tym politykiem.