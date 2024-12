Jolanta Kwaśniewska wspomina najpiękniejsze Boże Narodzenie. Było wyjątkowo

- Zaprosiliśmy całą rodzinę Kuby, mamę, tatę, brata. Tak że to były piękne święta na taki duży stół. Wszyscy pojechaliśmy do Szwajcarii, bo siostra ze względu na bardzo marny stan zdrowia nie może do nas przyjeżdżać, więc my jesteśmy tam co roku. To były przepiękne święta. Kuba wziął ze sobą keyboard, więc grał. My wszyscy śpiewaliśmy. Ja kocham takie święta - opowiadała była pierwsza dama.