Na święta zrób szarlotkę wg przepisu Małgorzaty Tusk! Prosta, pyszna i inna niż inne

Święta to czas na kulinarne eksperymenty, a szarlotka Małgorzaty Tusk to idealny sposób, by zaskoczyć bliskich.

Przepis łączy tradycję z nowoczesnością, oferując bezglutenowe składniki i oryginalne dodatki, takie jak karmelowy spód.

Dowiedz się, jak proste zmiany, takie jak użycie różnych mąk i jabłek, mogą odmienić smak świątecznego wypieku.

Święta zbliżają się wielkimi krokami, a wiele gospodyń już teraz rozpoczyna przygotowywania do tego wyjątkowego okresu w roku. Warto także wypróbować nowe przepisy, by zaskoczyć bliskich podczas bożonarodzeniowych spotkań! Jednym z ulubionych ciast, jakie pojawiają się na stołach pod koniec roku, jest szarlotka. Kasia Tusk podzieliła się na swoim blogu przepisem swojej mamy na ten wypiek. Jest nie tylko prosty, ale także ma w sobie odrobinę oryginalności, która urozmaici smak. Co trzeba przygotować?

Szarlotka wg Małgorzaty Tusk

Do przygotowania szarlotki będą potrzebne:

2 szklanki różnych mąk bezglutenowych (użyłam gotowej mieszanki mąk bezglutenowych oraz mąki ryżowej, kokosowej, migdałowej i kasztanowej)

pół szklanki cukru trzcinowego + dwie łyżki do posypania

łyżka cukru waniliowego

pół łyżeczki proszku do pieczenia

dwie szczypty soli

1 jajko

kilogram jabłek (Kasia Tusk poleca renet lub inne twarde jabłka)

szklanka przecieru jabłkowego

kostka masła

4 łyżki cynamonu

cukier puder do ozdoby

Przygotowanie ciasta zaczynamy od połączenia różnych rodzajów mąki: dwóch części mąki pszennej i jednej części mąki orkiszowej lub gryczanej, co nada szarlotce bardziej wyrazisty smak. Dodajemy również dwie łyżki zmielonych orzechów włoskich lub laskowych. Zamiast tradycyjnego cukru trzcinowego i waniliowego, Kasia Tusk proponuje użyć cukru kokosowego, który doda karmelowego posmaku, oraz ekstraktu migdałowego dla wzmocnienia aromatu. Do suchych składników dodajemy szczyptę gałki muszkatołowej i imbiru, co wzmocni korzenny charakter ciasta. Masło zastępujemy mieszanką masła (dwie części) i smalcu (jedna część), co sprawi, że ciasto będzie bardziej kruche i delikatne. Pamiętajmy, aby tłuszcz był dobrze schłodzony. Zamiast całego jajka, używamy samego żółtka, co dodatkowo zwiększy kruchość ciasta. Po zagnieceniu ciasta, zamiast formować płaskie placki, zawijamy je w kulę i schładzamy w lodówce przez minimum godzinę.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie jabłek i złożenie ciasta. Kasia Tusk używa mieszanki różnych odmian jabłek, takich jak Szara Reneta, Antonówka, czy Ligol, aby uzyskać bogatszy smak. Do jabłek dodajemy łyżkę soku z cytryny, aby zapobiec ich ciemnieniu. Zamiast przecieru jabłkowego, można użyć domowego dżemu jabłkowego lub powideł śliwkowych, co nada głębszego smaku. Do jabłek dodajemy również garść posiekanych orzechów włoskich lub pekan.

Zamiast posypywać spód ciasta cynamonem i cukrem, przygotowujemy karmel: na patelni rozpuszczamy dwie łyżki cukru kokosowego z łyżką masła, aż powstanie karmel. Wylewamy karmel na spód ciasta przed ułożeniem jabłek. Drugą część ciasta rozwałkowujemy i wycinamy z niej paski. Układamy je na wierzchu jabłek w kratkę. Przed pieczeniem smarujemy wierzch ciasta roztrzepanym jajkiem i posypujemy posiekanymi orzechami. Pieczemy w temperaturze 175°C z termoobiegiem przez około 45-50 minut, aż ciasto będzie złociste.

Na koniec, po upieczeniu można posypać ciasto cukrem pudrem lub zmielonymi orzechami i skrapiamy odrobiną miodu. Podajemy szarlotkę z gałką lodów waniliowych lub bitą śmietaną z dodatkiem kardamonu.

Wersja szarlotki wg Małgorzaty Tusk ma bardziej złożony smak dzięki użyciu różnych mąk, orzechów, przypraw i karmelu, z kolei zmiana tłuszczu na mieszankę masła i smalcu poprawia kruchość ciasta. Użycie różnych odmian jabłek i dżemu jabłkowego wzbogaca smak nadzienia, nadając mu niepowtarzalnego charakteru. Z pewnością zrobi furorę na świątecznym stole!

