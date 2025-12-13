W takiej willi mieszkał przez lata generał Jaruzelski

Generał Wojciech Jaruzelski z rodziną przez lata mieszkał w willi na warszawskim Mokotowie. To przedwojenny dom, który Jaruzelscy otrzymali w 1973 roku od władz PRL. Jak na tamte czasy była to bardzo luksusowa nieruchomość, której zwykły obywatel mógł zazdrościć! Także dzisiaj dom po generale Jaruzelskim wart jest majątek. Jedyna córka generała Jaruzelskiego i jego żony Barbary, Monika Jaruzelska, w oświadczeniu majątkowym za 2022 rok, które złożyła jako ówczesna randa Warszawy, wyceniła wartość willi na 4 miliony złotych!

Co skrywają wnętrza domu Jaruzelskich? Po latach willa nadal wyglądała, jakby czas się w niej zatrzymał. Tak z zewnątrz, jak i w środku. Co prawda, Monika Jaruzelska odświeżyła willę poprzez remont, ale zostawiła dawny charakter miejsca. Właściwie niewiele zmieniło się od pamiętnego roku 1981, gdy wprowadzono stan wojenny w Polsce. Widać doskonale dawny blask i blichtr. Zobaczcie, jak mieszkał generał Wojciech Jaruzelski. W naszej galerii zdjęć wszystko widać, jak na dłoni.

Dawny blask minionych czasów

Willa po generale Jaruzelskim jest typowym budynkiem swojej epoki, a zbudowana została w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Widać to po charakterystycznej bryle, dom był wybudowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oficerów Lotników. Patrząc na nią z ulicy nie wygląda jakoś szczególnie, ale kiedyś musiało być inaczej. Wnętrze willi przed laty świadczyło o luksusie i przepychu, ale teraz raczej trąci myszką.

Co było w domu Jaruzelskiego? Wystarczy wspomnieć o luksferach, które były ułożone ma jednej ze ścian. W gabinecie Jaruzelskiego nie było luksusów, były za to skromne meble. W salonie zaś dostojnie prezentował się segment marki Swarzędz, marzenie wielu Polaków lat 80. Meble elegancko prezentowały się wtedy w otoczeniu obrazów.

Natomiast jeśli chodzi o ozdoby i bibeloty, to ciekawą kolekcję Monika Jaruzelska odziedziczyła po matce Barbarze. To zbiór starych i nie tylko, lalek z różnych zakątków świata, w strojach ludowych. Kolejną ciekawostką jest to, że po rodzicach została w domu kasa pancerna, jak mówi Jaruzelska, jej mama trzymała tam biżuterię. Ściany willi ozdabiały przez lata zdjęcia, portrety, obrazy, ale i pamiątka z Korei, haftowany tygrys od Kim Ir Sena.

