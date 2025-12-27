Sztuczna inteligencja wybrała idealne prezenty dla pierwszych dam! Trafione?

Nadeszły święta, a wraz z nimi odwieczne pytanie: co podarować najbliższym? My zastanawiamy się, co ucieszyłoby Pierwsze Damy.

Dla wielu osób prezenty to jeden z najważniejszych elementów świętowania Bożego Narodzenia! Zazwyczaj myśli się o podarunkach dla swoich najbliższych, my natomiast zastanawialiśmy się, z czego mogłyby się ucieszyć pierwsze damy. O radę spytaliśmy AI.

To wskazało, że obecna pierwsza dama Marta Nawrocka mogłaby znaleźć pod choinką luksusowe materiałów piśmiennych, jak na przykład personalizowana papeteria i eleganckie pióro. Sztuczna inteligencja uzasadniła, że to idealny prezent, sprzyjający pielęgnowaniu tradycji i eleganckiej formy komunikacji, co świetnie wpisuje się w jej wsparcie dla historycznej misji męża.

Poprzednie pierwsze damy

Jej poprzedniczka, Agata Duda, z pewnością ucieszyłaby się z książki. Według AI świetnie sprawdziłoby się piękne wznowienie klasyki literatury lub stare wydanie prosto z antykwariatu. Wszak nie jest tajemnicą, że z wykształcenia jest germanistką i przez dekadę swojej działalności promowała Narodowe Czytanie. Taki podarunek to nie tylko przyjemność płynąca z lektury, ale także pięknie wygląda na półce.

Jolanta Kwaśniewska z kolei mogłaby zostać obdarowana abonament na ekskluzywne serwisy poświęcone etykiecie i sztuce wystąpień publicznych. Dla byłej pierwszej damy, która wciąż aktywnie działa i edukuje, to idealne źródło inspiracji do utrzymywania najwyższych standardów w życiu publicznym. Z kolei Anna Komorowska, według sztucznej inteligencji, doceniłaby zestaw do pielęgnacji ogrodu, jak np. specjalistyczne, lekkie narzędzia czy poradniki dotyczące rzadkich gatunków roślin. Dzięki temu mogłaby kontynuować swoje pasje w domowym zaciszu w Budzie Ruskiej.

Danuta Wałęsa natomiast znalazłaby pod choinką notatnik wykonany z najwyższej jakości skóry, by mogła w spokoju kontynuować zapisywanie swoich osobistych refleksji i wspomnień, które są niezwykle cennym świadectwem historii Polski. Inne propozycje sztucznej inteligencji to nowoczesny album na zdjęcia lub bogato ilustrowana książka kucharska z przepisami z dawnych lat.

