Kuzyn Kaczyńskiego wrócił i ruszył na zakupy. Paparazzi uchwycili każdy ruch

Kuzyn Kaczyńskiego wrócił z podróży i poszedł na zakupy

Jan Maria Tomaszewski, kuzyn Jarosława Kaczyńskiego, po powrocie do kraju nie tracił czasu. Zamiast odpoczywać, od razu skierował się do pobliskiego sklepu, a każdy jego krok śledziły obiektywy paparazzi. Cała scena wyglądała zaskakująco zwyczajnie, daleko od politycznych salonów i medialnego zgiełku.

Fotoreporterzy SE.pl krok po kroku uchwycili jego powrót do domu. Na zdjęciach widać, jak najpierw sprawdza skrzynkę na listy, potem wchodzi przez bramę na posesję, a następnie z torbami pełnymi zakupów spokojnie kieruje się w stronę budynku. Wszystko odbyło się bez pośpiechu i bez ochrony.

Co znalazło się w koszyku kuzyna prezesa PiS?

Zawartość torby Jana Marii Tomaszewskiego okazała się zaskakująco... prosta. Na zdjęciach widać świeże pieczywo, mleko, osełkę masła oraz warzywa. To podstawowe produkty spożywcze - samo zdrowie. Brak tam słodkości, fastfoodów czy mrożonej pizzy.

Bez ochrony i bez luksusu

Zdjęcia ukazują, że Tomaszewski porusza się sam, bez ochrony i bez asysty. Zimowa kurtka, zwykła torba, spokojny krok, żadnych oznak przepychu. Nie ma limuzyny, nie ma obstawy, nie ma show. To obraz zupełnie inny niż ten, który wielu kojarzy z politycznym zapleczem związanym z nazwiskiem Kaczyńskich.

W ostatnim czasie prezes Jarosław Kaczyński przeszedł krótką hospitalizację. Trafił do warszawskiego szpitala pod koniec stycznia z powodu infekcji, która, jak podawały media, mogła mieć charakter zapalenia płuc. Tam pozostawał pod opieką lekarzy przez ponad tydzień. Jego rzecznik poinformował wówczas, że stan zdrowia nie zagrażał życiu i że mimo choroby Kaczyński pozostawał w kontakcie z działaniami swojej partii.

W piątek 6 lutego polityk opuścił szpital po zakończeniu leczenia. Rzecznik PiS przekazał, że pozostanie jeszcze przez kilka dni w domu zgodnie z zaleceniami lekarzy. Informowaliśmy wówczas, że zamiast wrócić do swojej siedziby na Żoliborzu, Kaczyński przebywa u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego. Jego własna nieruchomość jest remontowana.

Jarosław Kaczyński ma teraz cały dom dla siebie. Odbiera telefony i wydaje polecenia

Jan Maria Tomaszewski a media. Dyskretna postać w blasku fleszy

Mimo bliskich relacji z czołowym politykiem, Jan Maria Tomaszewski unika sławy. Nie udziela wywiadów i nie uczestniczy w publicznych dyskusjach. Reporterzy próbują uchwycić fragmenty prywatnego życia politycznego zaplecza Prawa i Sprawiedliwości.

Taka postawa to jego świadomy wybór. Tomaszewski wie, że jego największą wartością dla kuzyna jest właśnie dyskrecja i normalność. Jego proste czynności, jak zakupy, stają się sensacją. Dzieje się tak, ponieważ kontrastują one z potęgą nazwiska Kaczyński. W ten sposób, im bardziej stara się być niewidoczny, tym bardziej ciekawi ludzi. Szukają oni w jego zwykłym życiu odpowiedzi na pytania o świat wielkiej polityki.

Warto wspomnieć, że przyjęcie kuzyna do swojego domu to więcej niż zwykły rodzinny gest. Pokazuje to, że dom Tomaszewskiego jest dla prezesa PiS bezpiecznym miejscem w trudnych chwilach. Może tam liczyć na spokój, prywatność i prawdziwe wsparcie. To najlepszy dowód ogromnego zaufania. Potwierdza, że w kryzysowych momentach Jarosław Kaczyński polega na osobach, z którymi łączą go najtrwalsze więzi.

Nie tylko kuzyn, ale i powiernik

Jan Maria Tomaszewski od lat jest przyjacielem prezesa. Jarosław Kaczyński może z nim rozmawiać o problemach, które nie są związane z polityką. W świecie walki o władzę każdy jest oceniany, a słabości bywają wykorzystywane. Posiadanie zaufanej osoby spoza tego kręgu daje poczucie bezpieczeństwa. Tomaszewski, jako osoba spoza partii, oferuje inną perspektywę. Jednocześnie jest w pełni lojalny i wyrozumiały.

