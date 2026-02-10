Jarosław Kaczyński ma teraz cały dom dla siebie. Odbiera telefony i wydaje polecenia

Zalecenie: Nie wychodzić z domu

Lider PiS spędził w szpitalu ponad tydzień. Musiał przejść badania i kurację z powodu ciężkiej infekcji, która objawiała się gorączką i kaszlem. Jak dowiedzieliśmy się od polityków PiS, Jarosław Kaczyński już wykonuje i odbiera telefony od członków partii, ale nie może się z nimi spotykać. – Z uwagi na zalecenia lekarskie przez najbliższe dni w tym tygodniu prezes będzie jeszcze w domu – poinformował nas rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Jarosław Kaczyński wrócił ze szpitala do mieszkania swojego kuzyna, gdzie przebywa od początku grudnia z powodu remontu, jaki prowadzą współwłaściciele jego bliźniaka na Żoliborzu. – Dobrze się nam razem mieszka. Każdy z nas ma swoją pracownię. Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta – opowiadał nam w grudniu Jan Maria Tomaszewski. W mieszkaniu zrobiło się też wesoło za sprawą zwierzaków prezesa PiS. – Te koty nas terroryzują. Biegają jak szalone po mieszkaniu – dodał z uśmiechem brat cioteczny Kaczyńskiego.

Trudny okres dla PiS

Aktualnie lider PiS ma w domu dużo spokoju, ponieważ Tomaszewski musiał wyjechać. Polityk może więc skupić się na pracy, a tej nie brakuje, zwłaszcza, że PiS rozpoczyna już przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, a te będą dla partii niełatwe. PiS ma słabe wyniki w sondażach i przejmie władzę jedynie, gdy stworzy koalicję z innymi ugrupowaniami.

