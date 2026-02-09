Zaskakujące, co Czarzasty robił w niedzielę! Poszedł do kościoła

Włodzimierz Czarzasty był ostatnio na ustach całej Polski! Wszystko przez wypowiedź na temat Donalda Trumpa. Marszałek Sejmu odrzucił inicjatywę przyznania prezydentowi USA Pokojowej Nagrody Nobla, a swoją decyzję uzasadnił krytyczną oceną polityki przywódcy USA, którą określił jako "łamanie polityki zasad, wartości i często prawa międzynarodowego".

Pismo w tej sprawie, wysłane przez amerykańskich i izraelskich polityków, trafiło do polskiego parlamentu. Do wypowiedzi Czarzastego po kilku dniach odniósł się amerykański ambasador w Polsce, Thomas Rose. Ogłosił, że zrywa kontakty z polskim marszałkiem Sejmu, publicznie go skrytykował, a potem nawet (we wpisie w mediach społecznościowych) sugerował możliwość wycofania wojsk amerykańskich z Polski. Wpis nastąpienie skasował. Faktem jest, że wokół Czarzastego w ostatnich dniach wiele się działo.

Czarzasty poszedł w niedzielę do kościoła

Nic dziwnego, że polityk lewicy zdecydował się wyciszyć i ukoić. Wybrał się więc do kościoła. To może zaskoczyć, bo Czarzasty nie kojarzy się z religijnością. Co prawda nigdy nie atakował kościoła, ale stanowczo wypowiadał się na temat np. księży: - Nigdy nie atakowałem wiary ani wiernych. Natomiast kler w Polsce co do zasady jest rozpasany, jeśli chodzi o styl życia i zachowania - mówił niegdyś w Polsat News.

W każdym razie niedzielny wieczór marszałek Sejmu spędził w kościele ewangelicko-augsburskim na specjalnym pokazie świateł. - Kościół. Niedziela. Wieczór. Spokój - napisał i pokazał kilka zdjęć wnętrza kościoła. Gdzie odbył się pokaz? To budynek kościoła w Warszawie, w którym odbywają się wyjątkowy pokaz.

Organizatorzy tak opisują pokaz: - Genesis to pełen rozmachu spektakl wyrażający radość z początków życia. Piękne animacje dopełnione muzyką, doskonale dopasowane do architektonicznych detali ścian i sufitów, w pełni wciągają widzów w opowieść. Z połączenia nowoczesnych technologii i kreatywnych animacji powstało wyjątkowe doświadczenie, które pozwala przyjrzeć się pierwszym chwilom wszechświata. Kup bilety na Eonarium Genesis: An Immersive Light Show w Warszawie. Właśnie na taki spektakl wybrał się marszałek Czarzasty.

Pod zdjęciami z pokazu ludzie od razu zareagowali i przede wszystkim dziękowali politykowi za jego stanowisko wobec Trumpa i całej akcji z ambasadorem USA:

- Cała Polska jest z Panem;

- Pana opanowanie i nie uleganie naciskom jest imponujące i buduje autorytet! W tych trudnych czasach właśnie takiej postawy nam potrzeba! Gratuluję odwagi i życzę wytrwałości!;

- Panie marszałku zaimponował mi pan stojąc "murem za polskim mundurem". "Pałac prezydencki" nie dorósł panu do pięt. Zdrowia życzę;

- Nie jestem Pana fanką ale gratulacje za odwagę