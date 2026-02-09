Marcela Leszczak i Michał Koterski: Koniec medialnego małżeństwa

Na początku września Marcela Leszczak (33 l.) potwierdziła plotki o rozstaniu z Michałem Koterskim (46 l.). Para, która wychowuje razem synka, ma za sobą kilka kryzysów, ale tego nie raczej nie uda im się pokonać. Kilka tygodni temu do sądu trafił bowiem pozew rozwodowy. Według medialnych doniesień złożyła go modelka.

Byli partnerzy udzielili tylko kilku komentarzy na ten temat i zgodnie zapewnili, że chcą się rozstać z klasą i chcą pozostać w dobrych relacjach. W jednym z wywiadów aktor stwierdził, że jeśli rozstanie, to na pewno bez obrażania i upokarzania drugiego rodzica własnego dziecka. Z kolei w grudniu pochwalił się swoim obserwującym nową bryką.

Taki prezent sprawiłem sobie na Mikołajki i 11 rocznicę trzeźwości z BMW TEAM. Zamieniłem żonę na nową kotkę. Też kosztuje ale przynajmniej nie marudzi i mruczy na zawołanie - napisał. Jego żart jednak nie wszystkim się spodobał.

Marcela Leszczak ma już nowego partnera? Tak spędzają razem czas

Jego była ukochana rzuciła się w wir pracy przeplatanej podróżami. Marcela Leszczak jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami.

Czy wierzę w miłość? Tak. Czy można zakochać się więcej niż jeden raz? Tak - wyznała niedawno.

Jej relacje wskazywały na to, że coś jest na rzeczy - kolacje, imprezy, zagraniczne wyjazdy. Pojawiły się również doniesienia, że coraz częściej u jej boku pojawia się pewien biznesmen z Trójmiasta.

Miniony weekend Leszczak spędziła we Włoszech i nie była tam sama. Na fotorelacji po raz pierwszy pokazała domniemanego partnera. Wśród zdjęć z podróży można zobaczyć i jego. On sam również pochwalił się wspólnymi zdjęciami. Jedno z nich podpisał wymownie: "A to moja Rybka".

