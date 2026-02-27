Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" pełen niespodzianek. Na same kreacje wydano fortunę!

"Taniec z Gwiazdami": Uczestnicy szykują się do występów

W niedzielę, 1 marca wystartuje osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Program od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i gromadzi milionową widownię. Producenci tanecznego show robią wszystko, by ściągnąć do "TZG" wiele znanych twarzy.

Nadchodząca edycja jest pod tym względem szczególnie udana. Na parkiecie zobaczymy bowiem Magdalenę Boczarską (47 l.), Sebastiana Fabijańskiego (38 l.), Emilię Komarnicką (40 l.) czy Izabellę Miko (45 l.). Pojawią się również gwiazdy sieci - Natalia "Natsu" Karczmarczyk (28 l.) oraz Kacper "Jasper" Porębski (23 l.).

Gwiazdy "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" od kilku tygodni intensywnie trenują, by zaprezentować się na parkiecie od jak najlepszej strony i zdobyć upragnioną Kryształową Kulę. Oprócz trofeum zwycięska para może liczyć na nagrodę pieniężną - 200 tyś dla gwiazdy i 100 tyś dla tancerki lub tancerza.

"Taniec z Gwiazdami": Fortuna za taneczne kreacje!

Na krótko przed startem osiemnastego sezonu "Tańca z Gwiazdami" produkcja postanowiła odsłonić kolejne karty. Wiadomo już, że uczestników oraz widzów programu czeka kilka wyjątkowych odcinków. Drugi odcinek poświęcony będzie dniu kobiet. Czeka nas też odcinek internetowy z udziałem influencerów oraz odcinek z utworami gościa honorowego. A to dopiero początek!

27 lutego wszystkie pary osiemnastego sezonu spotkały się na wspólnym treningu. Uczestnicy pierwszy raz mieli okazję zatańczyć swoje układy w profesjonalnych strojach. I to nie byle jakich. Jak zdradził Polsat, koszt kostiumów do premierowego odcinka przekroczył aż 100 tysięcy złotych!

