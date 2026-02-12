Izabella Miko ostro trenuje przed "Tańcem z Gwiazdami"

W niedzielę, 1 marca wystartuje osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Program od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i gromadzi milionową widownię. Producenci tanecznego show robią wszystko, by ściągnąć do "TZG" wiele znanych twarzy. Nadchodząca edycja jest pod tym względem szczególnie udana. Na parkiecie zobaczymy bowiem Magdalenę Boczarską (47 l.), Sebastiana Fabijańskiego (38 l.), Emilię Komarnicką (40 l.) czy Izabellę Miko (45 l.).

Gwiazdy programu od kilku tygodni intensywnie trenują, by zaprezentować się na parkiecie od jak najlepszej strony i zdobyć upragnioną Kryształową Kulę. Izabella Miko zatańczy razem ze świeżo upieczonym ojcem Albertem Kosińskim (30 l.). W środę tancerz opublikował na Instagramie filmik z treningów.

Pytacie jak nam się trenuje ? Właśnie tak. Titanic Trend by Mikosie - napisał pod nagraniem.

Widać na nim jak razem z aktorką próbują wykonać skomplikowaną figurę.

Iza Miko straciła zęby na krótko przed startem "Tańca z Gwiazdami"

Zaledwie dzień później Iza Miko wrzuciła na swój profil relację. Celebrytka zaprezentowała obserwującym szeroki uśmiech. Nie dało się przeoczyć, że brakuje jej... kilku zębów! Jednak nawet mimo braków w uzębieniu Miko nie traciła poczucia humoru. Na nagraniu pokazała szczerbaty uśmiech w pełnej krasie.

Nic się nie martwcie, jutro zakładają mi tymczasowy most, a za 3 miesiące implanty, ale do tej pory będę się bawić moim nowym "lookiem" – przekazała.

Oznacza to, że w "Tańcu z Gwiazdami" znowu będzie mogła świecić hollywoodzkim uśmiechem. Izabella Miko nie zdradziła jednak, co dorowadziło do utraty uzębienia.

