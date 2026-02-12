Ceny pączków od celebrytów zwalają z nóg! U Gessler wcale nie jest najdrożej, a młody gwiazdor rozdaje je za darmo!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-02-12 17:24

W tłusty czwartek cała Polska zajada się pączkami. W ten dzień smakują inaczej, a przed cukierniami ustawiają ogromne kolejki. Drożdżowe słodkości można kupić również w knajpach celebrytów. Trzeba jednak przygotować się na spory wydatek. Zobaczcie, gdzie zjemy najdroższe pączki, a u kogo dostaniemy je... za darmo!

Pączki od Magdy Gessler drożeją z roku na rok

Tłusty czwartek to ulubione święto większości Polaków. W tym dniu te słodkości smakują inaczej, a kalorie się nie liczą. Cukiernie w całym kraju oblegane są przez miłośników słodkości. Pączki można kupić również z lokalach celebrytów. Co roku najgłośniej jest o drożdżowych wypiekach od Magdy Gessler (72 l.).

Restauratorka i gwiazda TVN-u ma kilka restauracji i cukierni, w których i w tym roku można kupić pączki. Tanio jednak nie jest. W restauracji "U Fukiera" za pączka z konfiturą malinową lub różaną kosztują trzeba zapłacić 21 złotych. Jeszcze drożej jest w lokalu "Słodki Słony", który prowadzi razem z córką Larą Gessler (36 l.).

Klasyczny pączek z nadzieniem różanym lub malinowym kosztuje 25 złotych. Złotówkę więcej trzeba zapłacić na bardziej wyszukane nadzienie.  Do wyboru są m.in. wersje z adwokatem, czekoladą czy śliwką. W lokalu można również kupić zestaw mini pączków za 80 złotych oraz faworki, za które trzeba zapłacić 130 zł za opakowanie (500 g).

Ceny pączków od Magdy Gessler drożeją z roku na rok. Co ciekawe, w 2021 roku jeden wypiek kosztował 11 złotych! Trzy lata później był już dwa razy droższy.

Cena pączka od Kuby Wojewódzkiego zwala z nóg

W lokalach innych celebrytów również można zjeść pączki, a ceny wahają się od kilkunastu do dwudziestu kilku złotych. Jednak tytuł najdroższego pączka w Polsce kolejny raz trafia do wypieku z restauracji Kuby Wojewódzkiego (62 l.)! Showman jest właścicielem lokalu "Niewinni Czarodzieje TrzyZero". W ubiegłym roku można tam było kupić pączka dubajskiego za 100 dirhamów, czyli około 107,67 złotych.

W tym roku na specjalne zamówienie można było kupić pączka po brzegi wypełnionego kremem oraz "szampańską truskawką". Do każdego dołączona była butelka szampana G.H. Mumm o pojemności 0,375 l. Cena takiej przyjemności? "Zaledwie" 200 złotych!

Za to Skolim (29 l.) pączki rozdaje za darmo! A raczej w cenie paliwa. Różowe "skolimki" dostępne są na stacji benzynowej gwiazdora. Słodki poczęstunek dodawany jest do każdego tankowania i kawy.

