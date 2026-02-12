Witkowski odwiedził dom Violetty Villas w Lewinie. „Czuć smutek tego miejsca” – jedno zdjęcie wystarczyło

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-02-12 15:50

Michał Witkowski postanowił odwiedzić miejsce, które dla wielu fanów Violetty Villas wciąż ma wymiar symboliczny. Na Facebooku opublikował relację spod domu gwiazdy w Lewinie Kłodzkim, gdzie – jak napisał – „Viola śniła swe kolorowe sny”. Do posta dołączył kilka fotografii, w tym selfie na tle budynku i ujęcia okolicy.

Violetta Villas, ikona polskiej sceny muzycznej, niezapomniana diwa o głosie czterech oktaw, odeszła ponad dekadę temu. Jej życie było pełne blasku i splendoru, ale także samotności i kontrowersji. Ostatnie lata spędziła w swoim domu w Lewinie Kłodzkim, miejscu, które po jej śmierci stało się symbolem zapomnienia i smutku. Niedawno do tego legendarnego miejsca zawitał Michał Witkowski, znany pisarz i skandalista, a jego relacja poruszyła internautów. Jedno zdjęcie, które opublikował, wystarczyło, by poczuć głęboki smutek i nostalgię.

Witkowski opisał wprost, co zobaczył

Witkowski nie ograniczył się do samych zdjęć. W kolejnych postach opisał swoje wrażenia dość szczegółowo – od stanu domu, przez atmosferę, po to, co jego zdaniem „czuć” w tym miejscu. „Czuć ten smutek, jaki skorodował ostatnie lata Violetty” – napisał, sugerując, że okolica i budynek są jak echo dramatycznego finału życia artystki. W relacji pojawiły się też mocniejsze obserwacje: o zaniedbaniu, brudzie, sztucznych kwiatach i drodze biegnącej tuż obok.

Obecnie cała ta posiadłość robi wrażenie ponurej ruiny, pogoda w tym też nie pomaga. W brudnych oknach widnieją zakurzone, sztuczne kwiatki, tynk odłazi, ogród jest mały (Violetta miała jeszcze wzgórze), z jednej strony idzie ruchliwa droga, więc po tamtej połowie domu cały czas się ma szum samochodów pod oknami.

Zwrócił uwagę na kontrasty – z jednej strony piękne położenie, z drugiej aura przygnębienia i wrażenie, że czas zatrzymał się tam na długo. Dodał też refleksję o „luksusie” i o tym, jak dom wygląda dziś.

Ale gdyby wyobrazić sobie to w lecie, w początkach lat dziewięćdziesiątych, to taka willa z tarasem i anteną satelitarną (a jak!) mogła uchodzić za "jakby luksusową".

Zobacz: Życie Violetty Villas mogło być bajką, a stało się koszmarem. Pomogli tylko Górniak i Wiśniewski

W komentarzach zawrzało. Internauci podzieleni

I choć wpis miał wyraźnie osobisty, refleksyjny ton, internet zrobił swoje. Pod postami szybko pojawiły się dziesiątki, a potem setki komentarzy. Jedni dziękowali Witkowskiemu za pokazanie miejsca i podkreślali, że to ważny ślad po legendzie. Inni zarzucali mu przesadę, niepotrzebne ocenianie i „wchodzenie z butami” w cudzą tragedię. Historia Violetty Villas wciąż budzi emocje – i nawet pojedyncze zdjęcie spod jej domu potrafi uruchomić lawinę wspomnień, sporów i gorzkich dyskusji o tym, jak pamiętamy wielkie gwiazdy po ich odejściu.

Zobacz też: „Zdejmijcie tę głowę!” – oburzenie nad grobem Violetty Villas. "Halloween i Wszystkich Świętych w jednym"

Wizyta Witkowskiego ponownie zwróciła uwagę na dziedzictwo Violetty Villas i potrzebę pamięci o niej. Jej życie było burzliwe, pełne wzlotów i upadków, ale jej talent i głos pozostają niezapomniane. Dom w Lewinie Kłodzkim, choć dziś sprawia wrażenie smutnego, jest częścią tej historii. Być może relacja Witkowskiego przyczyni się do tego, że miejsce to zyska należytą uwagę i zostanie w jakiś sposób upamiętnione, stając się nie tylko symbolem smutku, ale także świadectwem życia i twórczości jednej z największych polskich artystek.

Violetty Villas i jej dom
Galeria zdjęć 16
Tak wygląda dom Violetty Villas. Czy ludzie zapomną o słynnej artystce?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

VIOLETTA VILLAS