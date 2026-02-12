Tłusty czwartek w wersji 18+? Anna Mucha smaruje obcego mężczyznę czekoladą!

Tłusty sexy-czwartek Anny Muchy. Co ona wyprawia?! Wysmarowała go TYM PRZYRZĄDEM

Anna Mucha znów to zrobiła! Popularna aktorka opublikowała w sieci nagranie, które błyskawicznie rozpaliło internet. Na wideo widać, jak smaruje mężczyznę… rozpuszczoną czekoladą. A wszystko okraszone wymownym podpisem. Gorąco!

Anna Mucha od lat udowadnia, że doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę i podgrzać atmosferę w mediach społecznościowych. Tym razem postawiła na słodko-pikantny klimat. Na jej instagramowym profilu pojawiło się nagranie, które w kilka chwil zaczęło krążyć po sieci. Aktorka z uśmiechem ogłosiła, że "zawsze znajdzie się powód do świętowania", a w tym przypadku powodów było aż nadto. Tłusty czwartek, piątek trzynastego i walentynki w jednym czasie? Dla Muchy to idealna okazja, by dorzucić do tego jeszcze odrobinę czekolady… i sporo wyobraźni.

Tłusty czwartek w wersji 18+? Anna Mucha polała obcego mężczyznę czekoladą!

Na opublikowanym nagraniu aktorka zdradza kulisy nietypowego "zamówienia" - "Przyjaciółka poprosiła mnie, żebym upiekła dla niej tort z niespodzianką!" - mówi z rozbrajającym uśmiechem. Kamera szybko pokazuje, na czym polega owa "niespodzianka". Obok niej stoi mężczyzna, który z lekkim zakłopotaniem komentuje: - "Ale ja się tu nie zmieszczę".

Mucha jednak nie traci rezonu. - "Jakoś sobie poradzimy" - odpowiada z figlarnym błyskiem w oku. Po chwili w ruch idzie rozpuszczona czekolada. Aktorka zaczyna smarować nią mężczyznę, zamieniając całą scenę w prowokacyjne widowisko.

Nagranie wywołało lawinę komentarzy. Jedni byli zachwyceni poczuciem humoru i dystansem gwiazdy, inni nie kryli zaskoczenia odważną formą zabawy. Trudno jednak odmówić Annie Musze jednego - doskonale wie, jak wykorzystać moment i połączyć kilka "świąt" w jedno medialne wydarzenie. Niezłe combo?

