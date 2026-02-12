Zayn Malik uderza w relację z Gigi Hadid. To wyznanie złamie serca fanom

Gorzkie słowa o wielkiej miłości

Związek Zayna Malika i Gigi Hadid to był gotowy scenariusz na film, niestety bez happy endu. Fani śledzili każdy ich ruch, a media rozpisywały się o kolejnych kryzysach, powrotach i plotkach o zdradach. W rozmowie z twórczynią podcastu "Call Her Daddy" piosenkarz zrzucił prawdziwą bombę, wracając pamięcią do tamtych chwil. Okazuje się, że medialny obraz ich wielkiego uczucia mógł być mocno przerysowany.

Członkowie One Direction mają oddać hołd Payne'owi na wielkiej gali. To byłby ich pierwszy występ od lat!

Wydawało się, że narodziny małej Khai w 2020 roku scementują ten związek na dobre, jednak rzeczywistość okazała się brutalna. Po latach od definitywnego rozstania, były gwiazdor One Direction zdobył się na szczerość, która może zaboleć modelkę. Muzyk przyznał wprost, że z perspektywy czasu uważa, iż nigdy nie był w niej naprawdę zakochany. Czy to tylko gorzka refleksja po latach, czy próba ostatecznego odcięcia się od przeszłości? Internauci z pewnością będą mieli na ten temat swoją teorię.

7

Jaki jest prywatnie dla córki?

Mimo że relacja z matką jego dziecka należy do zamkniętych rozdziałów, Zayn skupia się teraz na najważniejszej kobiecie w swoim życiu – córce. W tym samym wywiadzie zdradził kulisy swojego ojcostwa, przyznając, że uwielbia ją rozpieszczać i zasypywać prezentami. A co z jego sercem? Tutaj fanki mogą mieć mieszane uczucia. Artysta zadeklarował, że obecnie jest singlem i – co ciekawe – wcale nie szuka nowej miłości. Wygląda na to, że po burzliwej przeszłości gwiazdor stawia na święty spokój.