Justyna Steczkowska powaliła wszystkich na kolana w Sopocie! Wystąpiła ze Skolimem na Polsat Hit Festiwal 2026

Opera Leśna w Sopocie, ikoniczne miejsce na polskiej mapie muzycznej, po raz kolejny stała się świadkiem wydarzenia, które z pewnością zapisze się w annałach rodzimej sceny. Polsat Hit Festiwal 2026 to tradycyjnie przestrzeń dla największych przebojów i artystycznych niespodzianek, jednak tegoroczna edycja zaserwowała publiczności coś naprawdę wyjątkowego. Wśród hitów minionych miesięcy podczas koncertu "Radiowy Hit Roku" wybrzmiała też nowiutka piosenka, która dopiero staje się przebojem lata.

Justyna Steczkowska i Skolim - "Mamacita". Utwór, który rozgrzał Internet do czerwoności

"Piosenka, która dopiero będzie hitem" - zapowiedzieli prowadzący, ale wyświetlenia w Internecie mówią już same za siebie. Ponad sześć milionów odsłon na YouTube zwiastuje tegoroczny hit wakacji. "Mamacita", czyli duet Justyny Steczkowskiej ze Skolimem, wzbudził wielkie emocje. Jedni się zachwycają, inni są mocno zaskoczeni, ale jedno jest pewne: takiego połączenia mało kto się spodziewał, mimo że piosenkarka już od dawna wspominała o możliwym duecie z młodszym kolegą. Ostatnio głos zabrał nawet syn artystki, Leon Myszkowski, który wraz z narzeczoną Ksenią nie ukrywa zachwytu nad sukcesem tego numeru.

'Mamacita' to żar, ogień i taniec. Porywamy was z domu, z pracy w zupełnie inne miejsce. Produkcja brzmi jak gorące, hiszpańskie, anglojęzyczne utwory. Połowę śpiewam w obcym języku. Będzie wam się podobało - zapowiadał zaś przed występem w Sopocie sam Skolim.

71

Będzie hit lata? Duet zaśpiewał na żywo podczas Polsat Hit Festiwal 2026

Koncertowa premiera "Mamacity" odbyła się na deskach Opery Leśnej w Sopocie. Justyna Steczkowska i Skolim postawili na prawdziwie latynoski klimat i ognistą czerwień, po raz pierwszy wykonując swój już popularny utwór przed publicznością. Show, które porwało do tańca widzów w Sopocie i przed telewizorami w całej Polsce, odbyło się pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal 2026 - a dokładnie, w ramach koncertu "Radiowy Hit Roku". Zaśpiewali twórcy największych przebojów minionych miesięcy, ale miejsce znalazło się też dla premierowego kawałka, z którym eurowizyjna "Gaja" i "król latino" zamierzają podbić serca słuchaczy w tegoroczne wakacje. Zdjęcia z występu znajdziecie w naszej galerii poniżej.

23

Sonda Czy Skolim powinien jechać na Eurowizję? Tak, powinien jechać Nie, według mnie powinien sobie odpuścić Zależy od sytuacji Nie mam zdania