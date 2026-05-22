Zaskakująca decyzja Krzysztofa Ibisza tuż przed startem Polsat Hit Festiwal 2026. Chciał zmiany hotelu!

Krzysztof Ibisz jest już w Sopocie

Polsat Hit Festiwal 2026 odbywa się - jak zawsze - w Operze Leśnej w Sopocie. Nad Bałtykiem są już tłumy polskich gwiazd, które pojawią się na deskach słynnego amfiteatru. W tym gronie jest oczywiście prowadzący imprezy, czyli niezastąpiona twarz Polsatu - Krzysztof Ibisz. Prezenter nie przyjechał do Sopotu sam. Postanowił połączyć pracę z krótkim odpoczybkiem i nad Morze Bałtyckie zabrał swoją najbliższą rodzinę. Na miejscu jest z żoną Joanną Kudzbalską oraz dwójką dzieci: synem Borysem i córką Heleną. Jak dowiedział się "Fakt", jeszcze przed startem Polsat Hit Festiwal 2026 Krzysztof Ibisz poprosił o zmianę hotelu dla niego i jego najbliższych! Co się stało?

Rodzina Ibisza chce spokoju!

Jak informują media, powodem zmiany hotelu dla Krzysztofa Ibisza z żoną i dziećmi miało być zapewnienie spokoju. Prezenter nie chce przebywać w miejscu, wokół którego będzie dużo dziennikarzy, fotoreporterów i fanów artystów.

Dla Krzyśka teraz najważniejsze są żona i dzieci oraz ich spokój. Bardzo zależało mu na tym, by intensywne życie Sopotu nie zakłóciło rodzinnego wypoczynku nad morzem — zdradza w rozmowie z "Faktem" anonimowa osoba z otoczenia prezentera.

Gwiazdy na Polsat Hit Festiwal

Polsat Hit Festiwal 2026 startuje już w piątek, 22 maja 2026. Na scenie w sopockiej Operze Leśnej wystąpią między innymi Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Skolim, Roxie Węgiel, Kayah, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Andrzej Piaseczny, Kasia Stankiewicz, Wiktoria Kida, Wiktor Dyduła, Pszona, Enej, Ania Dąbrowska, Sławek Uniatowski, Kombii oraz duet Kuba i Kuba.