Katarzyna Nosowska składa nietypowe życzenia synowi. Mikołaj Krajewski kończy już 30 lat

Lata 90. to bez wątpienia złota era dla polskiej muzyki, a jednym z jej najjaśniejszych punktów był zespół Hey. Na czele tej formacji stała charyzmatyczna Katarzyna Nosowska, której unikalny głos, poetyckie teksty i sceniczna ekspresja szybko podbiły serca milionów słuchaczy w całym kraju. Nie jest też tajemnicą to, że laureatka rekordowej liczby Fryderyków ma znakomity kontakt ze swoim synem - Mikołajem. Właśnie złożyła mu wyjątkowe życzenia z okazji okrągłych urodzin.

Katarzyna Nosowska ma jednego syna. Razem prowadzą podcast

W młodości Kasia Nosowska była w związkach z kilkoma muzykami, a z perkusistą Adamem Krajewskim doczekała się syna. Mikołaj Krajewski przyszedł na świat 22 maja 1996 roku, kiedy cała Polska stale zachwycała się zespołem Hey z jego mamą jako wokalistką. Na przestrzeni lat chłopak obserwował z bliska zawodową drogę najbliższych sobie osób - nie tylko rodziców, ale też i innych znanych osób z otoczenia. Dziś chłopak kończy 30 lat i często pojawia się u boku mamy. W 2022 roku cały kraj mówił o ich muzycznym duecie podczas Top of The Top Sopot Festivalu. Przede wszystkim jednak ogromnym zainteresowaniem cieszy się ich wspólny podcast "Bliskoznaczni", w których matka i syn prowadzą inspirujące rozmowy z zaproszonymi osobami publicznymi.

Mikołaj Krajewski kończy 30 lat. Takie życzenia złożyła mu mama

Z okazji urodzin syna Katarzyna Nosowska postanowiła złożyć mu nietypowe życzenia w mediach społecznościowych. Fani w komentarzach natychmiast docenili charakterystyczne dla artystki poczucie humoru, nie kryjąc też wzruszenia po pięknych słowach skierowanych do jubilata.

"Jeszcze nie schudłam po ciąży, a Mikołaj dziś kończy 30 lat. Żyj Synu życie, z szacunkiem do sekund opadających na cyferblat, nie bój się, zerknij czasem w lustro i pomyśl jak cenny i dobry człowiek mieszka w odbiciu" - napisała Nosowska w sieci.

