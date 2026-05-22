Pilne! Nie żyje gwiazdor kultowego serialu! Miał 79 lat

Michael Keating, aktor znany z ról w serialu "EastEnders" oraz kultowej produkcji science fiction "Blake’s 7", zmarł w wieku 79 lat. Smutną wiadomość potwierdziło w czwartek w mediach społecznościowych wydawnictwo Cult Edge, publikujące książki związane z uniwersum "Blake’s 7".

"To strasznie smutne"

We wpisie opublikowanym przez wydawnictwo możemy przeczytać słowa głębokiego żalu.

To strasznie smutne słyszeć doniesienia, że straciliśmy Michaela Keatinga. To ogromna strata i wspaniały człowiek. Będzie nam go bardzo brakować. Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi. Spoczywaj w pokoju, Michael, i dziękujemy xx.

Zobacz też: Mariusz Węgłowski przerwał milczenie po śmierci córki. "Serce pęka nam z bólu"

Urodzony w Londynie aktor przez lata pozostawał jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy brytyjskiej telewizji. Widzowie seriali doskonale znali go z roli wielebnego Stevensa w "EastEnders". W postać duchownego wcielał się przez ponad dekadę, a jego bohater regularnie pojawiał się w scenach z uwielbianą przez fanów Dot Cotton, graną przez June Brown.

Gwiazdor zagrał we wszystkich odcinkach serialu

Michael Keating dołączył do obsady produkcji BBC w 2005 roku. Jego ostatni występ miał miejsce w 2017 roku, kiedy wielebny Stevens poinformował Dot o przejściu na emeryturę i planach przeprowadzki do Australii, gdzie chciał zamieszkać ze swoją córką.

Dla fanów science fiction Keating pozostanie jednak przede wszystkim Vilą Restalem z serialu "Blake’s 7". Aktor wcielał się w tchórzliwego, ale niezwykle utalentowanego złodzieja przez cały okres emisji produkcji w latach 1978-1981.

Czytaj także: Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Tak się "wystroiły" gwiazdy. Karolak robił nawet zdjęcia telefonem! Wprowadzają nowy pogrzebowy savoir vivre?

Co więcej, Michael Keating był jedynym członkiem obsady, który pojawił się we wszystkich 52 odcinkach serialu. Grany przez niego Vila Restal szybko stał się jedną z najbardziej lubianych i charakterystycznych postaci całej produkcji.

Fani w żałobie po śmierci aktora

Informacja o śmierci aktora wywołała falę wzruszających pożegnań ze strony fanów i osób związanych z branżą rozrywkową. W mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów wspominających jego talent, charakterystyczną ekranową charyzmę oraz ogromny wkład w historię brytyjskiej telewizji.

Michael Keating pozostawił po sobie role, które dla wielu widzów stały się częścią telewizyjnej historii i popkultury.

Zobacz także: Dramatyczne chwile na pogrzebie Celińskiej! Seweryn nie wytrzymał emocji

61