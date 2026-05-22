Mieli wykonać wyrok śmierci, ale nie znaleźli żyły! Wstrząsające sceny w więzieniu!

Joanna Drzycimska
PAP
2026-05-22 12:15

Tony Carruthers skazany w 1994 roku na śmierć za potrójne porwanie i zabójstwo na tle rabunkowym, miał w tym tygodniu zostać stracony. Podczas egzekucji nie udało się jednak znaleźć żyły, potrzebnej do podania śmiertelnego zastrzyku. Egzekucję wstrzymano więc na... rok. Podczas próby wykonania wyroku panował chaos. Skazany od początku twierdzi, że jest niewinny.

Egzekucja Tony’ego Carruthers'a

Autor: Shutterstock, Tennessee Department of Correction/ Shutterstock
Odwołali karę śmierci w ostatniej chwili. Nie mogli znaleźć żyły

Próbę wykonania wyroku śmierci podjęto w czwartek, 21 maja, w więzieniu w Tennessee. Nie udało się jednak przeprowadzić egzekucji - jak podaje tamtejszy Departament Więziennictwa "personel medyczny szybko założył główne wkłucie dożylne; zespół nie był jednak w stanie natychmiast założyć wkłucia zapasowego, zgodnie z protokołem egzekucji poprzez zastrzyk z trucizną". Gubernator Bill Lee udzielił więc rocznego odroczenia. 

Media w USA podkreślają, że całej sprawie od samego początku towarzyszył duży chaos. "Jeszcze przed decyzją władz prawnicy Carruthersa złożyli wniosek o pilne wstrzymanie wykonania kary, argumentując, że Departament Więziennictwa stanu Tennessee (TDOC) nie był w stanie uzyskać dostępu dożylnego w celu podania zastrzyku z trucizną Carruthersowi, a wielokrotne próby uzyskania dostępu w alternatywnych miejscach wkłucia zakończyły się niepowodzeniem" - czytamy.

Skazany jest niewinny?

NBC News podkreśla z kolei, że od lat procedury wykonywania kar śmierci w Tennessee są niejasne. Jakiś czas temu na jaw wyszły informacje, że leki nie były testowane pod kątem czystości i siły działania. Procedury pozostają owiane tajemnicą, a stany płacą ogromne kwoty za pozyskanie trudno dostępnych substancji. Tony Carruthers, który został skazany na karę śmierci ponad 30 lat temu, od samego początku twierdzi, że nie jest winny zarzucanym mu trzem porwaniom i zabójstwu. Jego obrońcy twierdzą, że nie było żadnych dowodów rzeczowych, a oskarżenie oparto na zeznaniach płatnego informatora. Ciała ofiar Marcellosa Andersona, jego matki Delois oraz Fredericka Tuckera odnaleziono zakopane pod trumną innej osoby na cmentarzu w Memphis.

