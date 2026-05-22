Tragiczny wypadek na jeziorze Juksty. Nie żyje 18-letni Janek. W tym roku pisał maturę

Alicja Franczuk
2026-05-22 9:59

Wyjazd czwórki tegorocznych maturzystów miał być chwilą odpoczynku po egzaminach. Zakończył się rozrywającą serce tragedią. Feralnego dnia koledzy pływali rowerem wodnym. Gdy zamieniali się miejscami, rower przewrócił się, a oni wylądowali w wodzie. Trzej nastolatkowie przeżyli wypadek. 18-letni Janek zniknął pod wodą. Jego ciało kilka godzin później odnaleźli nurkowie. „Był kolegą, na którego zawsze można było liczyć i człowiekiem, którego trudno będzie zastąpić” - wspomina chłopaka otwockie liceum, do którego uczęszczał.

Tragiczny wypadek na Mazurach. Nie żyje 18-latek

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek rano, 19 maja, w gminie Mrągowo. Czterej tegoroczni maturzyści z Mazowsze w wieku 18-19 lat pływali na rowerze wodnym po jeziorze Juksty w okolicach Śniadowa. Z ustaleń policji wynika, że w trakcie przesiadania się, gdy chłopcy zamieniali się miejscami, doszło do wywrotki. Młodzi ludzie wylądowali w wodzie. Dwóm osobom udało się dopłynąć do brzegu. Jedna trzymała się roweru wodnego i została podjęta z wody przez strażaków. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. 18-latek zniknął pod wodą. Rozpoczęły się jego poszukiwania.

W akcji brali udział m.in. strażacy z Mrągowa, Giżycka i Olsztyna. Służby wykorzystywały specjalistyczny sprzęt, w tym sonary i drony. Po południu mundurowi przekazali wieści najgorsze z możliwych. Odnaleziono ciało 18-letniego maturzysty.

- Z dna jeziora zostało podjęte ciało mężczyzny. Nie został jeszcze zidentyfikowany, czekamy, aż dojedzie rodzina - przekazał we wtorkowe popołudnie asp. Rafał Syczew z mrągowskiej policji. Oficer prasowy straży pożarnej z Mrągowa kpt. Marcin Kordek doprecyzował natomiast, że nurkowie znaleźli ciało na głębokości 24 m, około stu metrów od brzegu, w miejscu wskazanym przez sonar.

Jak przekazała mrągowska policja, trzej młodzi mężczyźni, którym udało się wydostać na brzeg znajdowali się pod działaniem alkoholu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że żadna z osób przebywających na rowerze wodnym w trakcie zdarzenia nie korzystała z kapoku.

