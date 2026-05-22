Tragedia w Ząbkach. Prokuratura ujawnia wyniki po sekcji zwłok 2-letniego chłopca. Tak zginął malec

Po wstrząsającej tragedii w Ząbkach, prokuratura ujawniła wstępne wyniki sekcji zwłok 2-letniego chłopca.

Śledczy zatrzymali dwie opiekunki placówki i intensywnie badają okoliczności zdarzenia, analizując funkcjonowanie ośrodka.

Przesłuchania zatrzymanych opiekunek zaplanowano na piątek.

Śmierć 2-latka w "żłobku". Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Śledczy przekazali nowe informacje dotyczące śmierci niespełna dwuletniego chłopca, którego ciało odnaleziono na terenie placówki opiekuńczej przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach. Jak poinformował prokurator Remigiusz Krynke, w piątek rano przeprowadzona została sekcja zwłok dziecka.

- Dziś rano przeprowadzono sekcję zwłok dziecka. Wstępne wyniki wskazują, że przyczyną śmierci było utonięcie. Na ostateczną opinię biegłych trzeba będzie jednak poczekać kilka tygodni - przekazał se.pl prokurator. Końcowa opinia ma uwzględnić szczegółowe wyniki badań i analiz wykonanych przez specjalistów medycyny sądowej.

Śledztwo nadal trwa

Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy nadal zabezpieczają materiał dowodowy i analizują dokumentację dotyczącą funkcjonowania placówki. Przesłuchiwani są również świadkowie. Śledczy badają organizację opieki nad dziećmi i przebieg wydarzeń, które poprzedziły tragedię.

W sprawie nadal zatrzymane pozostają dwie kobiety mające sprawować opiekę nad dziećmi w chwili zdarzenia. Jak przekazał prokurator, czynności procesowe z ich udziałem mają zostać przeprowadzone jeszcze dziś.

- Czynności procesowe z udziałem zatrzymanych osób nie zostały jeszcze wykonane, jednak z całą pewnością zostaną przeprowadzone jeszcze dzisiaj - poinformował. Śledczy jeszcze nie zdecydowali o dalszym statusie procesowym zatrzymanych kobiet - czy zostaną przesłuchane w charakterze świadków, czy podejrzanych.

Tragedia w Ząbkach

Do tragedii doszło 20 maja na terenie placówki opiekuńczej przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopiec został odnaleziony na posesji, na której działa placówka. Mimo natychmiastowo podjętej reanimacji nie udało się uratować jego życia. Śledczy od początku podkreślają, że analizowane są wszystkie możliwe scenariusze. Postępowanie trwa.