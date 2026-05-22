Kościół szykuje wiernych na kryzys. W parafiach powstają specjalne grupy

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-22 8:52

Kościół w Polsce chce aktywniej wspierać lokalne społeczności w sytuacjach zagrożenia. W parafiach zaczynają powstawać Parafialne Grupy Obrony Cywilnej, które mają pomagać mieszkańcom podczas kryzysów, takich jak wojna, awarie czy klęski żywiołowe. Duchowni podkreślają, że inspiracją do rozpoczęcia inicjatywy były doświadczenia płynące z Ukrainy.

i

Parafie tworzą własne struktury pomocy

Parafie w Polsce coraz częściej angażują się nie tylko w działalność duszpasterską, ale także w przygotowanie lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe. W odpowiedzi na rosnące poczucie zagrożenia oraz doświadczenia ostatnich lat, przy kościołach zaczynają powstawać specjalne grupy wsparcia i obrony cywilnej. Ich celem jest organizacja pomocy dla mieszkańców w przypadku wojny, awarii, klęsk żywiołowych czy problemów z dostępem do podstawowych usług. Co ciekawe, w inicjatywę angażują się zarówno duchowni, jak i świeccy wolontariusze.

Powstają Parafialne Grupy Obrony Cywilnej

Jak podaje portal polskieradio24.pl nowe grupy działające przy parafiach mają być przygotowane do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. W ich skład wchodzą wierni o różnych umiejętnościach i doświadczeniu, którzy zostają podzieleni na specjalne zespoły zadaniowe. Powstają m.in. grupy:

  • medyczne,
  • zmotoryzowane,
  • wsparcia psychologicznego,
  • opiekuńczo-wychowawcze.

Szkolenia dla parafian już trwają

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski informował już wcześniej, że wierni uczestniczą w warsztatach i szkoleniach związanych z obroną cywilną. Kościół współpracuje przy tym z Caritas Polska, która od lat zajmuje się pomocą humanitarną i organizacją wsparcia dla potrzebujących.

Do projektu włącza się także archidiecezja warszawska. Caritas tamtejszej archidiecezji przygotowuje warsztaty dotyczące ochrony ludności i zasad działania w czasie kryzysu. Program szkoleń jest też konsultowany z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pierwsza grupa powstała na warszawskim Bemowie

Za pionierską inicjatywę uznawana jest Parafialna Grupa Obrony Cywilnej działająca przy parafii św. Jana Pawła II w Warszawie. Organizatorzy rozpoczęli od analizy zagrożeń, które mogłyby dotknąć lokalną społeczność.

W ramach struktur działają m.in. kierowcy gotowi przewozić potrzebujących do szpitali, osoby zajmujące się pomocą psychologiczną oraz wolontariusze przygotowani do opieki nad dziećmi i seniorami.

Nasi wierni nie mają podstawowej wiedzy, jak się zachowywać w sytuacjach kryzysowych. Postanowiliśmy zatem nie czekać tylko przygotować plan i działać - powiedział proboszcz warszawskiej parafii ks. Sławomir Abramowski, cytuje portal polskieradio24.pl.

