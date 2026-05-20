Warszawa szykuje się na Wianki nad Wisłą 2026. Oto najważniejsze szczegóły imprezy

Wianki nad Wisłą 2026: kiedy i co zaplanowano podczas Pikniku Świętojańskiego?

Wyczekiwane Wianki nad Wisłą 2026 zaplanowano na 20 czerwca, a sercem wydarzenia będzie Multimedialny Park Fontann. Impreza rozpocznie się o godzinie 13:00 piknikiem obfitującym w atrakcje dla osób w każdym wieku. O muzyczną oprawę tego czasu zadbają między innymi Młodzieżowy Zespół Podchlebnicki oraz Zespół Folklorystyczny CYMBARKA z Cielądza.

Przestrzeń zamieni się w Wioskę Słowiańską, przenoszącą gości w czasy dawnych osad. Na miejscu będzie można wziąć udział w rozmaitych warsztatach: od kulinarnych, przez rzemieślnicze i garncarskie, aż po tworzenie tradycyjnych lalek motanek. Dodatkowo w Multimedialnym Parku Fontann zaprezentują się grupy teatralne: Teatr Sztuka Ciała, A3 Teatr i Teatr Akt. Na uczestników czekać będą również zabawy takie jak rzut włócznią, walki na worki, pojedynki rycerskie czy bieg damy i rycerza. Nie zabraknie stoisk z tradycyjnymi produktami, rękodziełem, jedzeniem oraz stanowisk Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgodnie z informacjami od organizatorów, Piknik Świętojański zaoferuje również warsztaty plecenia wianków z żywych kwiatów. Stworzone dzieła będzie można zgłosić do konkursu na najpiękniejszy wianek, zabrać do domu lub tradycyjnie puścić z nurtem rzeki. Ciekawą inicjatywą będzie wspólne tworzenie ogromnego, czterometrowego wianka we współpracy z florystkami, który następnie trafi na Wisłę. Prace nad nim będą odbywać się w grupach, co godzinę, aż do 16:00. Na terenie imprezy dostępne będą również stoiska partnerów pełne dodatkowych atrakcji.

Wianki nad Wisłą 2026: harmonogram koncertów i lista artystów

Po zakończeniu części piknikowej i symbolicznym wodowaniu wianka, scena główna ożyje muzyką. O godzinie 19:30 zagra zespół CHRUST, do którego dołączy Czesław Mozil, a po nich wystąpi O.S.T.R (20:40). Z kolei o 21:45 rozpocznie się koncert "Wianki nad Wisłą - Miasto gra: Muzyka, Miłość, Marzenia", z którego relację na żywo przeprowadzi telewizja TVN. W tym wyjątkowym widowisku wezmą udział znani artyści: Beata i BAJM, NOSOWSKA, O.S.T.R., Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis, BOVSKA, ALICJA oraz Hania Kuzimowicz. Finałem wieczoru, o 23:40, będzie występ Satori - holenderskiego DJ-a i producenta muzycznego.

- Wianki nad Wisłą od lat pozostają jednym z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń plenerowych w Warszawie. Łączymy to, co zakorzenione w słowiańskich obrzędach i lokalnej tradycji, z nowoczesnym miejskim świętem muzyki. W tym roku publiczność zachwyci koncert "Miasto Gra: Muzyka, Miłość, Marzenia", który połączy gwiazdy polskiej estrady w wyjątkowym muzycznym widowisku. Zwieńczeniem wieczoru będzie świetlne show z muzyką holenderskiego DJ-a i producenta Satori, który zabierze publiczność w hipnotyczną, pełną emocji podróż przez brzmienia folku i elektroniki - zaznaczył Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady.

Udział w Wiankach nad Wisłą będzie oczywiście darmowy.

16

Wianki nad Wisłą Wydarzeniem Roku 2023. Dyrektor "Stołecznej Estrady" o imprezie i zwycięstwie w plebiscycie Warszawiaki