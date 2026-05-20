Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Ruch pociągów został wstrzymany

Dramatyczne informacje z Podkarpacia. Na szlaku kolejowym doszło do śmiertelnego w skutkach zdarzenia z udziałem pociągu pasażerskiego. Jak informuje PAP Dorota Szalacha z biura prasowego PKP PLK, do potrącenia doszło na odcinku między Trzcianą a Rzeszowem Głównym. Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, jechał z Krakowa Głównego do Przemyśla.

- Na miejsce zostały wezwane służy ratunkowe, ale osoba zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany

- przekazała Szalacha.

Na miejscu tragedii natychmiast pojawiły się odpowiednie służby. Jak potwierdziła w rozmowie z PAP oficer prasowy rzeszowskiej policji, podkom. Magdalena Żuk, w wypadku zginęła młoda osoba.

- Ofiarą jest młoda kobieta. Na miejscu są służby oraz prokurator, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia

- poinformowała podkom. Żuk.

Ogromne utrudnienia dla pasażerów

Wypadek spowodował całkowity paraliż na ważnej trasie kolejowej. Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi problemami w kursowaniu pociągów. Przewoźnicy podjęli już działania mające na celu zminimalizowanie niedogodności.

- Przewoźnicy wprowadzają zastępczą komunikację autobusową

- dodała Dorota Szalacha.

Pasażerowie muszą przygotować się na spore zmiany w rozkładach i śledzić najnowsze powiadomienia, które są stale aktualizowane na dworcach oraz w sieci przez zarządcę infrastruktury.Służby informują, że działania na miejscu zdarzenia mogą potrwać jeszcze długo. Zgodnie z przewidywaniami, utrudnienia potrwają kilka godzin.