Pijana matka wiozła 5-letnią córeczkę do przedszkola. Ponad 2 promile!

Wstrząsające zdarzenie w powiecie brzozowskim: matka pod wpływem alkoholu wiozła 5-letnią córkę do przedszkola, narażając ją na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Policja zatrzymała 43-latkę, która miała ponad 2 promile alkoholu, natychmiast pozbawiając ją prawa jazdy i samochodu.

W poniedziałek, 18 maja 2026 brzozowscy policjanci prowadzili działania w ramach akcji „Trzeźwy poranek”. W Dydni przed godz. 8.00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej Hondę. Za kierownicą samochodu siedziała 43-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego. Wiozła do przedszkola swoją 5-letnią córkę.

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Okazało się, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie – przekazuje policja.

Jak łatwo się domyślić, 43-latka straciła prawo jazdy. Za prowadzenie samochodu po alkoholu grozi jej wysoka grzywna, a także zakaz prowadzenia pojazdów, ale to nie wszystko. Mundurowi sprawdzą także, czy mieszkanka powiatu brzozowskiego, nie naraziła dziecka na utratę zdrowia lub życia.

Pojazd został przekazany osobie wskazanej, a 5-letnią dziewczynką zaopiekowała się najbliższa rodzina – informują policjanci.

Podczas prowadzonych tego dnia działań, mundurowi skontrolowali trzeźwość 1400 zmotoryzowanych.