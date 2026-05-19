Pijana matka wiozła 5-letnią córeczkę do przedszkola. Ponad 2 promile!

Agnieszka Przystaś
2026-05-19 8:40

Szczytem nieodpowiedzialności „popisała się” 43-latka, mieszkanka powiatu brzozowskiego, która wiozła swoją 5-letnią córeczkę do przedszkola po pijaku. Gdy policjanci z Brzozowa w ramach akcji „Trzeźwy poranek” zatrzymali Hondę, okazało się, że za kierownicę wsiadła kobieta, która miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wysoka grzywna to nie wszystko.

  • Wstrząsające zdarzenie w powiecie brzozowskim: matka pod wpływem alkoholu wiozła 5-letnią córkę do przedszkola, narażając ją na śmiertelne niebezpieczeństwo.
  • Policja zatrzymała 43-latkę, która miała ponad 2 promile alkoholu, natychmiast pozbawiając ją prawa jazdy i samochodu.
W poniedziałek, 18 maja 2026 brzozowscy policjanci prowadzili działania w ramach akcji „Trzeźwy poranek”. W Dydni przed godz. 8.00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej Hondę. Za kierownicą samochodu siedziała 43-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego. Wiozła do przedszkola swoją 5-letnią córkę.

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Okazało się, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie – przekazuje policja.

Jak łatwo się domyślić, 43-latka straciła prawo jazdy. Za prowadzenie samochodu po alkoholu grozi jej wysoka grzywna, a także zakaz prowadzenia pojazdów, ale to nie wszystko. Mundurowi sprawdzą także, czy mieszkanka powiatu brzozowskiego, nie naraziła dziecka na utratę zdrowia lub życia.

Pojazd został przekazany osobie wskazanej, a 5-letnią dziewczynką zaopiekowała się najbliższa rodzina – informują policjanci.  

Podczas prowadzonych tego dnia działań, mundurowi skontrolowali trzeźwość 1400 zmotoryzowanych.

