Znajdziesz tu grzmiący wodospad i Diabli Kamień! To miejsce w Beskidzie Niskim wprawia w zachwyt, ale docierają tu nieliczni

Agnieszka Przystaś
2026-05-18 11:36

Jeśli szukasz miejsca do leśnej wędrówki – pięknego, bez tłumu turystów, z którego trasą poradzą sobie nawet dzieci – dobrze trafiłaś/-łeś. W Beskidzie Niskim znajdziesz miejsce, do którego docierają nieliczni, ale wzbudza zachwyt!

  • Beskid Niski kryje prawdziwą perłę – Magurski Park Narodowy – idealny na leśne wędrówki z rodziną, z dala od tłumów.
  • Odkryj tam grzmiący Wodospad Magurski i tajemniczy Diabli Kamień, miejsca, które zachwycają nielicznych docierających w te dzikie ostępy.
  • Sprawdź, jak dotrzeć do tych cudów natury, co musisz wiedzieć przed wyjazdem i zaplanuj swoją niezapomnianą przygodę.

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy leży na granicy Podkarpacia i Małopolski i znajduje się w sercu Beskidu Niskiego. To wspaniałe miejsce na przygodę – biegnie tędy sporo szlaków, każdy może wybrać coś dla siebie – lasy, wzniesienia, niezwykła przyroda, ale też pamiątki przeszłości, jak cmentarze, dawne kapliczki, krzyże i figury, cerkwie w stylu zachodniołemkowskiego – z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.  

To miejsce wciąż nieodkryte przez turystów, znajdziecie tu spokój i ciszę.

Wodospad Magurski i Diabli Kamień

Jednym z ciekawszych miejsc na jednodniową wycieczkę jest z pewnością Wodospad Magurski. Wiedzie do niego niezwykle malownicza trasa przez las. Wzniesienie jest niewielkie, a trasa niewymagająca – dlatego pokona go każdy, również małe dzieci.

Prowadzi do niego ścieżka przyrodnicza Folusz, przy której znajduje się 12 przystanków z opisami miejsc, przy których aktualnie turysta się znajduje. Aby trafić do wodospadu, swoją wycieczkę należy rozpocząć przyjeżdżając do Folusza. Obok wejścia do lasu znajduje się parking. Co ważne – wstęp do Magurskiego Parku Narodowego jest płatny – należy kupić bilet.

Wędrówka przez las pozwala zachwycić się zielenią i powdychać świeże powietrze. Raz, dwa i docieramy do celu! Przy wodospadzie można odpocząć i posłuchać grzmotu wody. Największe wrażenie wodospad robi wiosną, natomiast podczas „suchych” miesięcy jest mniej silny, ale wciąż piękny!

Dla wytrwałych można udać się nieco dalej trasą, aż zobaczycie Diabli Kamień. Jest on zbudowany z ogromnych głazów i skał.

