Matura 2026. W poniedziałek historia i egzamin z języka francuskiego

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-05-18 7:13

W poniedziałek maturzyści przystąpią do kolejnych egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Rano odbędzie się matura z historii, natomiast po południu egzaminy z języka francuskiego – na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Do tych testów podchodzą wyłącznie osoby, które wcześniej zadeklarowały chęć ich zdawania.

Matura 2024

i

Autor: Kasia Zaremba / Super Express Matura chemia 2025 - ODPOWIEDZI, gotowe rozwiązania i arkusze CKE, zadania do pobrania

Egzamin z historii rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa 180 minut. Z kolei egzaminy z języka francuskiego wystartują o godz. 14:00. Wersja rozszerzona potrwa 150 minut, a dwujęzyczna – 180 minut. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że egzamin z historii na poziomie rozszerzonym zadeklarowało około 22 tys. tegorocznych absolwentów liceów, techników i branżowych szkół II stopnia. To 6,4 proc. wszystkich zdających.

Historia znalazła się na ósmym miejscu wśród najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze 2025.

Po południu maturzyści zmierzą się z egzaminami z języka francuskiego. Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 659 osób, natomiast poziom dwujęzyczny wybrało 322 maturzystów.

Czytaj też: Matura 2026: historia 18.05.2026. Arkusze CKE i odpowiedzi z historii [NOWA I STARA FORMUŁA]

Egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym są wybierane głównie przez osoby planujące studia filologiczne lub kierunki wymagające znajomości języka.

Arkusze CKE i odpowiedzi po egzaminach

Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować arkusze egzaminacyjne jeszcze tego samego dnia. Arkusze z egzaminów porannych pojawią się po południu, natomiast z egzaminów popołudniowych – wieczorem.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów rozszerzonych nie obowiązuje próg zaliczeniowy – wyniki są wykorzystywane głównie podczas rekrutacji na studia.

Wyniki matur 2025 zostaną ogłoszone 8 lipca.

Matura historia 2025: Odpowiedzi i arkusze CKE [19.05.2025] nowa formuła 2023
Galeria zdjęć 58
Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
matura 2026