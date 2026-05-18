Matura 2026. W poniedziałek historia i egzamin z języka francuskiego

Egzamin z historii rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa 180 minut. Z kolei egzaminy z języka francuskiego wystartują o godz. 14:00. Wersja rozszerzona potrwa 150 minut, a dwujęzyczna – 180 minut. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że egzamin z historii na poziomie rozszerzonym zadeklarowało około 22 tys. tegorocznych absolwentów liceów, techników i branżowych szkół II stopnia. To 6,4 proc. wszystkich zdających.

Historia znalazła się na ósmym miejscu wśród najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze 2025.

Po południu maturzyści zmierzą się z egzaminami z języka francuskiego. Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 659 osób, natomiast poziom dwujęzyczny wybrało 322 maturzystów.

Egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym są wybierane głównie przez osoby planujące studia filologiczne lub kierunki wymagające znajomości języka.

Arkusze CKE i odpowiedzi po egzaminach

Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować arkusze egzaminacyjne jeszcze tego samego dnia. Arkusze z egzaminów porannych pojawią się po południu, natomiast z egzaminów popołudniowych – wieczorem.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów rozszerzonych nie obowiązuje próg zaliczeniowy – wyniki są wykorzystywane głównie podczas rekrutacji na studia.

Wyniki matur 2025 zostaną ogłoszone 8 lipca.

