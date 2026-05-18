Matura 2026: historia 18.05.2026. Arkusze CKE i odpowiedzi z historii [NOWA I STARA FORMUŁA]

Matura 2026 z historii. Arkusze CKE i odpowiedzi [18.05.2026]

Matura z historii 2026 to jeden z popularniejszych egzaminów dodatkowych wybieranych przez uczniów planujących studia humanistyczne, prawnicze, politologiczne czy dziennikarskie. Egzamin rozpocznie się w poniedziałek, 18 maja 2026 roku, o godzinie 9:00. Zdający będą mieli 180 minut na rozwiązanie wszystkich zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tegoroczna matura z historii przeprowadzana jest zarówno w nowej formule 2023, jak i starszej formule 2015.

W tym artykule publikujemy arkusze CKE z historii 2026, odpowiedzi oraz szczegółowe rozwiązania zadań. Materiał będzie aktualizowany na bieżąco po zakończeniu egzaminu.

Przecieki przed maturą z historii 2026. Uczniowie szukają arkuszy w sieci

Na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem matury z historii 2026 w internecie zaczynają pojawiać się rzekome przecieki i zdjęcia arkuszy CKE. W mediach społecznościowych oraz na różnych forach publikowane są informacje o tym, jakie tematy mają znaleźć się na egzaminie. Eksperci ostrzegają jednak, by podchodzić do takich doniesień z dużą ostrożnością. W większości przypadków są to niepotwierdzone informacje lub próby oszustwa mające wyłudzić pieniądze od uczniów. Centralna Komisja Egzaminacyjna wielokrotnie przypominała, że arkusze są odpowiednio zabezpieczone, a korzystanie z fałszywych przecieków może jedynie zwiększyć stres przed egzaminem.

Najlepiej postawić na własną wiedzę i spokojne powtórzenie materiału zamiast wierzyć w niesprawdzone informacje pojawiające się w sieci.

Co może pojawić się na maturze z historii 2026?

Egzamin maturalny z historii sprawdza zarówno znajomość wydarzeń historycznych, jak i umiejętność analizowania źródeł, map, ilustracji oraz tekstów historycznych. W arkuszach CKE regularnie pojawiają się zadania dotyczące różnych epok – od starożytności aż po historię XX wieku.

Maturzyści mogą spodziewać się pytań związanych między innymi z:

starożytnym Rzymem i Grecją,

średniowieczem,

rozbiorami Polski,

powstaniami narodowymi,

I i II wojną światową,

okresem PRL,

historią powszechną XX wieku,

analizą źródeł historycznych i map.

Dużą rolę odgrywa także wypracowanie historyczne, które wymaga umiejętności argumentowania i formułowania wniosków.

Arkusze CKE z matury z historii 2026. Kiedy pojawią się w sieci?

Oficjalne arkusze CKE z matury 2026 z historii opublikujemy natychmiast po ich udostępnieniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wraz z arkuszami pojawią się również sugerowane odpowiedzi oraz rozwiązania zadań przygotowane przez ekspertów. Dzięki temu maturzyści będą mogli szybko porównać swoje odpowiedzi, przeanalizować najtrudniejsze pytania i oszacować możliwy wynik egzaminu.

Odpowiedzi matura historia 2026. Gdzie znaleźć rozwiązania?

Po zakończeniu egzaminu uczniowie będą intensywnie szukać w internecie fraz takich jak: „matura 2026 historia odpowiedzi”, „arkusze CKE historia 2026” czy „rozwiązane zadania historia matura 2026”.

W naszym materiale na bieżąco publikowane będą odpowiedzi do zadań oraz analiza całego arkusza CKE z historii 2026. Warto jednak pamiętać, że do czasu opublikowania oficjalnego klucza odpowiedzi przez CKE wszystkie rozwiązania dostępne w internecie mają charakter wyłącznie sugerowany.