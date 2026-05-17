Koszmar na drodze pod Tarnowem! Fiat wbił się w ciężarówkę, trzy osoby nie żyją

Tragiczny wypadek pod Tarnowem. Fiat z ogromną siłą uderzył w ciężarówkę. Zginęły trzy osoby

Do tragedii doszło w niedzielę, 17 maja po godzinie 7:30 na drodze gminnej, około 100 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 984. Ze wstępnych informacji wynikało, że samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i z ogromną siłą wbił się w stojącego na poboczu tira.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego. W akcji uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Dąbrowy Tarnowskiej i Tarnowa oraz druhowie OSP ze Starych Żukowic, Nowych Żukowic, Smykowa, Luszowic i Radgoszczy.

Strażacy użyli specjalistycznego sprzętu. Nie udało się uratować trzech mężczyzn

Jak przekazali ratownicy, siła uderzenia była ogromna. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, aby wydostać poszkodowanych z wraku fiata.

- W miejscowości Smyków na pograniczu powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego doszło do poważnego wypadku samochodu osobowego, który uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Do ewakuacji osób poszkodowanych strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego. Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych u trzech osób podróżujących Fiatem Punto. Droga na czas działań służb jest całkowicie zablokowana. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora - informuje „112 Tarnów”.

Według wstępnych ustaleń policjantów Fiatem Punto podróżowało trzech mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat. Wszyscy ponieśli śmierć na miejscu.

Policja i prokuratura badają przyczynę tragedii.

