Tragiczny finał poszukiwań w Alpach! Znaleziono ciała dwóch młodych turystów

Dawid Piątkowski
2026-05-17 7:20

Dramat we włoskich Alpach! W sobotę, 16 maja, znaleziono ciała poszukiwanych od piątku dwóch młodych turystów. Ratownicy natrafili na 24-letniego Amerykanina i 23-letniego Austriaka na stromym zboczu w trudno dostępnym terenie. Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni stracili równowagę podczas górskiej wędrówki i spadli z dużej wysokości. Szczegóły poniżej.

Autor: P GRZYBOWSKI/SUPER EXPRESS, pixabay

Tragický finál górskiej wyprawy we Włoszech. Znaleziono ciała dwóch młodych turystów

Dramatyczne informacje z włoskich Alp! W sobotę, 16 maja, ratownicy odnaleźli ciała dwóch młodych mężczyzn, którzy zaginęli podczas górskiej wyprawy w prowincji Udine na północnym wschodzie Włoch. Według wstępnych ustaleń turyści najprawdopodobniej stracili równowagę na stromym zboczu i spadli w przepaść.

Jak podaje "Onet", ofiarami byli 24-letni obywatel Stanów Zjednoczonych mieszkający na co dzień w Niemczech oraz 23-letni Austriak. Mężczyźni zaginęli w piątek, 15 maja podczas wędrówki pomiędzy górami Piombada i Bottai. Gdy nie wrócili z wycieczki, rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.

Ulewny deszcz utrudniał akcję ratunkową

Ratownicy odnaleźli porzucony skuter należący do turystów na jednej z alpejskich przełęczy. Początkowo nie było jednak żadnego śladu po zaginionych mężczyznach. W poszukiwania zaangażowano około 20 osób — policjantów, strażaków i ratowników górskich.

Akcja prowadzona była w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Ulewny deszcz i wymagający teren znacznie utrudniały działania służb. Dopiero w sobotę załoga śmigłowca zauważyła ciała dwóch mężczyzn na stromym zboczu.

Dramat w Alpach. Ratownicy musieli użyć wyciągarki

Według ratowników górskich do tragedii doszło na wyjątkowo stromym i śliskim, trawiastym odcinku szlaku. Wszystko wskazuje na to, że turyści stracili równowagę i spadli z dużej wysokości, ponosząc śmierć na miejscu.

Jak podaje Austriacka Korporacja Nadawcza ORF, miejsce, w którym odnaleziono ciała, było praktycznie niedostępne od strony lądu. Ratownicy musieli wydobywać ofiary przy pomocy wyciągarki opuszczanej ze śmigłowca.

