To będą wyjątkowo trudne wakacje dla Polaków. Niemal 1/4 nie wyjedzie na urlop w 2026 roku

Nadchodzące wakacje, na które Polacy czekają z utęsknieniem, mogą okazać się wyjątkowo trudne przez rosnące koszty i zawirowania geopolityczne.

Z najnowszych badań wynika, że aż 24% Polaków w ogóle nie wyjedzie na urlop, a większość planujących wyjazdy przeznaczy na nie niewielkie kwoty.

Sprawdź, kto najczęściej rezygnuje z wakacyjnego wyjazdu i dlaczego tegoroczne lato będzie dla wielu okresem wyrzeczeń.

To będą wyjątkowo trudne wakacje dla Polaków. Zatrważające dane

Wakacje to moment w ciągu roku, na który czekamy z zapartym tchem. Odpoczynek, wyjazdy w najróżniejsze zakątki kraju, a także świata, czas spędzony z bliskimi, bez żadnych zobowiązań - z tym kojarzą nam się urlopy, czyli zasłużony okres na regenerację. Często to właśnie wtedy wiele osób decyduje się na zagraniczne wyjazdy. Luksusowe hotele, przepyszne jedzenie, baseny, rajskie plaże, a do tego przystępne ceny wypoczynku kuszą setki Polaków. Jednak w tym roku nadchodzące wakacje mogą być wyjątkowo trudne. Nie tylko niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, który był jednym z najchętniej obieranych kierunków urlopowych, ale też i rosnące ceny wyjazdów mogły wpłynąć na decyzję sporej grupy Polaków. Z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster wynika, że aż 24 proc. społeczeństwa deklaruje, że ani oni, ani nikt z ich rodziny nie wyjedzie w tym roku na wakacje. Z kolei niemal co piąty respondent nie wie, ile wyda, co wskazuje na dużą elastyczność lub brak konkretnych planów.

Ile Polacy planują wydać na urlop 2026?

W wydatkach na wakacje dominują niższe i średnie budżety. Największa część respondentów planuje wydać:

Do 2000 PLN na osobę: 17 proc.

Do 1000 PLN na osobę: 14 proc.

Do 3000 PLN na osobę: 12 proc.

Z przeprowadzonych badań widać mocną korelację między zarobkami, a kwotami, jakie planujemy przeznaczyć na wakacje 2026 – im wyższe dochody, tym niższy odsetek niewyjeżdżających i wyższy odsetek planujących większe wydatki. Ponad połowa gospodarstw domowych z najniższymi dochodami nie planuje wyjazdu. Jest to niewątpliwie grupa zdecydowanie najbardziej obciążona finansowo w kontekście wakacji. Najwyraźniej spada odsetek niewyjeżdżających w grupie o wysokich dochodach powyżej 10 tys. zł. Osoby o niższych dochodach, bezrobotni, emeryci oraz osoby samotne i starsze najczęściej rezygnują z wakacyjnych wyjazdów lub planują bardzo skromne wydatki. Co ciekawe często, bo aż 38 proc. ankietowanych, to osoby samotne nie zamierzają wyjeżdżać na urlop. Z kolei gospodarstwa 2-osobowe są bardziej skłonne do wyjazdów i wydawania w niższych i średnich przedziałach.

Informacje pochodzą z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-11 maja 2026 roku metodą CAWI na próbie 1005 dorosłych Polaków.

13

Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich? Trzykrtoki Stokrotki Paprotki Następne pytanie