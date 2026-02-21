Malta nie zwalnia tempa. Historyczny rekord 4 milionów turystów i spektakularny awans Polski na podium

Malta odnotowała rekordowy rok 2025, przyciągając ponad 4 miliony turystów i wzmacniając swoją gospodarkę.

Polska stała się kluczowym rynkiem, awansując na 3. miejsce wśród europejskich krajów źródłowych, z imponującym wzrostem liczby turystów.

W 2026 roku Malta stawia na turystykę jakościową i doświadczeń, rozwijając niszowe trendy i otwierając nowe, prestiżowe atrakcje.

Odkryj, jak Malta, poza słońcem i morzem, kusi bogatym dziedzictwem kulturowym i staje się całorocznym celem podróży!

Po rekordowym roku 2024, najnowsze dane potwierdzają, że Malta znajduje się na fali wznoszącej. Zamknięcie roku 2025 z liczbą ponad 4 mln turystów, czyli prawie o 13% więcej niż w roku 2024, oznacza przekroczenie kolejnej psychologicznej bariery. Gospodarka Malty została zasilona kwotą 3,9 mld euro, co stanowi wzrost o ponad 18% w porównaniu do roku 2024. Sukces ten wynika zarówno z wyższej frekwencji turystycznej, jak i rosnącej zasobności portfeli przyjezdnych. Średnie wydatki na osobę wzrosły z 924 do 971 euro. Dane te potwierdzają strategiczny zwrot tego wyspiarskiego kraju w stronę turystyki jakościowej.

Co szczególnie istotne polski rynek nie tylko utrzymał, ale wręcz podkręcił tempo rozwoju. Rok 2025 miał być czasem stabilizacji, a okazał się rokiem polskiej dominacji. Zakładano, że ten śródziemnomorski archipelag odwiedzi ok. 300 tys. gości z Polski. Tymczasem rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania. Maltę odwiedziło ponad 386,6 tys. polskich turystów, co oznacza utrzymanie imponującej dynamiki wzrostu na poziomie 46% rok do roku. Tak liczne przyjazdy przełożyły się na rekordowy zastrzyk dla tamtejszej gospodarki, w którą podróżni z Polski wsparli kwotą 290 mln euro - to o 45% więcej niż w 2024 roku. Udział polskiego rynku w sektorze turystyki maltańskiej wzrósł o 2,2%.

Dzięki tak fenomenalnemu wynikowi, Polska awansowała na 3. miejsce wśród europejskich rynków źródłowych, ustępując jedynie Wielkiej Brytanii oraz Włochom.

To, co wydarzyło się w 2025 roku, to już nie tylko wzrost, to prawdziwa transformacja postrzegania Malty w Polsce. Polska stała się jednym z trzech europejskich najważniejszych filarów naszej turystyki

- wyjaśnia John Mary Attard, dyrektor regionalnego biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie.

Wysoka częstotliwość lotów w ciągu tygodnia (i bez względu na porę roku) oraz fakt, że Malta stała się dla Polaków naturalnym wyborem całorocznym, przyniosły historyczne owoce.

- dodaje.

Sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania regionalnych lotnisk, które w 2025 roku biły własne rekordy. Katowice Airport obsłużyło aż 143 tys. pasażerów lecących na Maltę (wzrost o ponad 40%), czyniąc z tego śródziemnomorskiego archipelagu jeden z 5 najpopularniejszych kierunków lotniska. Wrocław Airport przyjął 104 tys. podróżnych na tym kierunku, a sama Malta została tam oficjalnie uznana za „Kierunek Roku 2025”. Sytuację poprawiła optymalizacja siatki połączeń. Od kwietnia 2025 r. LOT oferuje (bezterminowo) cztery całoroczne rejsy tygodniowo, Ryanair włączył do rozkładu loty z Rzeszowa, a Wizz Air rozszerzył ofertę o bezpośrednie rejsy z Modlina.

W bieżącym roku Malta stawia na turystykę doświadczeń i jakościową. Priorytetem pozostaje sektor MICE oraz turystyka biznesowa, przyciągająca klientów o wysokiej sile nabywczej. Archipelag rozwija też niszowe trendy, takie jak runcation (łączenie aktywności na świeżym powietrzu z podziwianiem piękna natury) oraz diving - gdzie wyspa Gozo niezmiennie pozostaje w top europejskich miejsc.

Kalendarz Malty na rok 2026 opiera się na dwóch filarach: premierach prestiżowych atrakcji dla podróżnych oraz wydarzeniach o randze globalnej dla samej branży.

Najważniejszym wydarzeniem dla pasjonatów “dawnej” historii będzie otwarcie Parku Archeologicznego Xrobb l-Għaġin. To nowe miejsce na mapie prehistorycznych skarbów Malty, które dołączy do listy najchętniej odwiedzanych atrakcji - obok słynnych świątyń Ħaġar Qim i Ggantija. Ofertę kulturalną wzbogaci także otwarcie Muzeum Morskiego w Birgu oraz Willi Guardamangia - dawnej letniej rezydencji królowej Elżbiety II. Z kolei już w marcu wystartuje druga edycja Malta Biennale. Ten międzynarodowy przegląd sztuki współczesnej powraca po spektakularnym sukcesie pierwszej odsłony, która przyciągnęła 250 tysięcy gości z całego świata. W tegorocznym programie przewidziano silną reprezentację z Polski.

W obszarze biznesowym Malta będzie pełnić rolę gospodarza tegorocznej edycji World Tourism and Travel Council Global Summit. Jesienią stolica tego wyspiarskiego kraju, Valletta, stanie się centrum światowego dialogu o przyszłości sektora, goszcząc najważniejsze i najbardziej wpływowe osoby w branży turystycznej na świecie.

Nasza strategia na rok 2026 jest jasna: utrzymujemy pozycję destynacji całorocznej, ale kładziemy jeszcze większy nacisk na unikalne dziedzictwo i kulturę. Malta to już nie tylko „Słońce i Morze”, to klimat i dziedzictwo, który Polacy pokochali bezgranicznie

- podsumowuje John Mary Attard.

i Autor: Maltańska Organizacja Turystyczna/ Materiały prasowe Malta

