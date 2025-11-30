Malta w grudniu zachwyca świątecznym klimatem. Jest ciepło, kolorowo i magicznie

2025-11-30

Grudzień na Malcie jest ciepły, idealny do zwiedzania a czasem nawet do morskich kąpieli. Nie oznacza to jednak, że nie czuć tu świątecznego klimatu. Grudniowy city break na Malcie może być doskonałym połączeniem odkrywania uroków wyspy bez rezygnacji z bożonarodzeniowych tradycji.

  • Malta, z bogatą historią chrześcijańską i ponad 300 kościołami, oferuje unikalne doświadczenia świąteczne w śródziemnomorskim klimacie.
  • Odwiedź Fairyland w Valletcie z Kołem Rudolfa i lodowiskiem, ekologiczny Woodland Christmas Market w Ta’ Qali oraz nastrojowy Natalis Notabilis w Rabacie.
  • Odkryj niezwykłą, żywą szopkę Bethlehem f’Għajnsielem na Gozo i dowiedz się, dlaczego Malta to idealne miejsce na świąteczny city break.

Malta od wieków związana jest z chrześcijaństwem. To właśnie tutaj, według przekazów, rozbił się św. Paweł w 60 roku n.e. Dziś archipelag wciąż pielęgnuje wielowiekowe zwyczaje: na wyspach znajduje się ponad 300 kościołów, a lokalne tradycje szczególnie ożywają pod koniec roku. Dodajmy do tego temperatury między 15 a 20°C, które sprzyjają niespiesznemu odkrywaniu wysp - i mamy gotowy przepis na świąteczny city break w wersji śródziemnomorskiej.

Co warto zobaczyć na Malcie w okresie świątecznym?

Fairyland

W grudniu Plac Pjazza Tritoni tuż przed bramą do Valletty, zamienia się w miasteczko Świętego Mikołaja. To najbardziej współczesna i widowiskowa odsłona maltańskich świąt. Jego głównym symbolem jest Koło Rudolfa - diabelski młyn oferujący spektakularne widoki na stolicę. Do tego lodowisko, jarmark ze świątecznymi przysmakami i grota Mikołaja. W tym roku organizatorzy stawiają na rodzinny klimat: nowością są zjeżdżalnie, tor rowerowy, karuzele oraz interaktywna strefa Chaos Lab. Fairyland potrwa od 5 grudnia do 4 stycznia.

Choinka przed parlamentem

Prawdziwym sygnałem rozpoczęcia sezonu świątecznego w Vallecie jest ogromna choinka ustawiona na Freedom Square, tuż przy budynku parlamentu. Jej ozdoby tworzą lokalni artyści - dzięki temu drzewko zyskuje wyjątkowo maltański charakter.Spacerując ulicami stolicy Malty, można natknąć się na kolejne instalacje i dekoracje, które dodają miastu świątecznego uroku.

Woodland Christmas Market

Nie tylko Valletta świętuje Boże Narodzenie. W Parku Narodowym Ta’ Qali odbywa się Woodland Christmas Market - ekologiczny jarmark w duchu zrównoważonego rozwoju. Można tu znaleźć naturalne kosmetyki, akcesoria handmade, produkty zero waste oraz stylowe rzemiosło. Dzieci mają do dyspozycji warsztaty, zabawy i strefy kreatywne, a dorośli - sezonowe dania i street food z różnych zakątków świata.Targ działa od 6 do 14 grudnia.

Natalis Notabilis

Zaledwie kilka minut od Mdiny leży Rabat - a w grudniu staje się centrum jednego z najbardziej nastrojowych wydarzeń w tym kraju. Natalis Notabilis, organizowany już od 17 lat, zamienia ulice miasta w tętniący życiem świąteczny jarmark. Ponad setka stoisk z lokalnym rzemiosłem, ulicznym jedzeniem i artystycznymi wyrobami. W tym roku zgłoszeń było ponad 300, co pokazuje skalę popularności tego wydarzenia. Nie zabraknie też domu Świętego Mikołaja.

Bethlehem f’Għajnsielem

Najbardziej wyjątkową maltańską tradycję znajdziemy jednak na Gozo. W miejscowości Għajnsielem co roku powstaje ogromna, żywa szopka bożonarodzeniowa, rozciągająca się na powierzchni 20 000 m². To miejsce, w którym czas zwalnia: drewniane zabudowania, rzemieślnicy odtwarzający dawny styl życia, zwierzęta, sceny z życia codziennego - wszystko tworzy wrażenie podróży do Betlejem sprzed dwóch tysięcy lat. To jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji świątecznych na Malcie i obowiązkowy punkt dla osób chcących poczuć głęboką, tradycyjną atmosferę świąt.

