Tutaj zima wygląda jak w bajce. Oto co warto zobaczyć w Trentino przy okazji wypadu na narty

Materiały prasowe
Trydent to znacznie więcej niż narciarstwo. Poza trasami kryje się świat autentycznych tradycji, lokalnej kultury i zimowych wydarzeń, które tworzą niezapomniane wspomnienia – szczególnie w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. To miejsce, gdzie magia zimy łączy się z prawdziwym alpejskim duchem wspólnoty.

Jarmarki i Szopki Bożonarodzeniowe w Trentino

Adwent w Trydencie to eksplozja świateł, zapachów i dźwięków. Powietrze wypełnia aromat pieczonych kasztanów, gorącej czekolady i grzanego wina. Przez cały okres świąteczny region tętni życiem dzięki licznym wydarzeniom organizowanym w największych miastach: Trydencie, Rovereto, Arco, Riva del Garda, Pergine Valsugana i Levico Terme.Poza głównymi miastami czekają mniejsze, „sekretne” jarmarki – ukryte w górskich wioskach, na dziedzińcach, w zabytkowych zaułkach i dawnych piwnicach caneve. To magiczne miejsca bez tłumów, gdzie kolędy, girlandy i zapach świąt przenikają wąskie uliczki i średniowieczne arkady.

Karnawał w Trentino 2026

Karnawał w Trydencie to wybuch koloru i energii. Najważniejsze wydarzenia w tym okresie to:

  • Karnawał ladyński w Val di Fassa – z ręcznie rzeźbionymi maskami
  • Palenie sosny w Grauno (Val di Cembra) – pradawny rytuał ognia
  • Matoci Carnival w Valfloriana – tradycyjne tańce i obrzędy
  • Mocheno Carnival w Valle del Fersina – wyjątkowe postaci i zwyczaje

Parad-ice Music Festival 2026. Koncerty w lodowym igloo

Od 10 stycznia do 4 kwietnia 2026 na lodowcu Presena odbywa się Parad-ice Music Festival – koncerty pop i rockowe w igloo na wysokości 2600 m n.p.m. Zespół The Parad-ice Band gra na instrumentach wykonanych w całości z lodu. Koncerty odbywają się w każdy czwartek i sobotę, a na miejsce można dotrzeć kolejką Paradiso z przełęczy Passo Tonale. 

Dolomiti Ski Jazz 2026. Jazz na szczytach

W dniach 6–15 marca 2026 doliny Val di Fiemme i Val di Fassa zamienią się w scenę jazzu, funku i soulu. Koncerty odbywają się zarówno na stokach, w schroniskach, jak i w dolinach. Wydarzeniu towarzyszy Dolomiti Food Jazz – kulinarna celebracja lokalnych serów, win i piwa rzemieślniczego.

Sztuka i kultura Trydentu

Arte Sella. Sztuka w dialogu z naturą

Położona w malowniczej dolinie Valsugana, Arte Sella to unikalna galeria sztuki współczesnej pod gołym niebem, gdzie dzieła tworzone są wyłącznie z naturalnych materiałów – drewna, gałęzi, kamieni i liści. Artyści nie walczą tu z naturą, lecz oddają prace jej działaniu, dzięki czemu instalacje żyją, starzeją się i zmieniają wraz z porami roku. Zimą miejsce nabiera szczególnego, kontemplacyjnego klimatu – śnieg podkreśla formy rzeźb, a cisza lasu zamienia spacer w niemal medytacyjne doświadczenie. Jedną z najbardziej ikonicznych instalacji jest Katedra Roślinna – monumentalna konstrukcja z żywych drzew, która stała się symbolem artystycznej harmonii między człowiekiem a naturą.

MART, czyli serce sztuki nowoczesnej w Trydencie

MART w Rovereto i Trydencie to jedno z najważniejszych włoskich muzeów sztuki nowoczesnej i współczesnej. Jego kolekcja obejmuje ponad 30 000 dzieł, w tym prace kluczowych przedstawicieli futuryzmu, modernizmu i sztuki powojennej. Imponująca, szklana kopuła budynku zaprojektowana przez Mario Bottę jest sama w sobie architektoniczną ikoną regionu. Do 1 marca 2026 muzeum prezentuje największą retrospektywę Eugene’a Bermana – wszechstronnego artysty, którego twórczość łączy surrealizm, scenografię teatralną i malarstwo o nostalgicznej, metafizycznej estetyce. Wystawa obejmuje obrazy, projekty sceniczne, fotografie oraz rzadko prezentowane archiwalia, tworząc immersyjną podróż przez jego artystyczny świat.

MUSE – nauka, klimat i doświadczenia multisensoryczne

Zaprojektowane przez Renzo Piano, MUSE to wizytówka Trydentu i jedno z najbardziej innowacyjnych muzeów nauki we włoskich Alpach. Interaktywne ekspozycje łączą naukę, naturę i ekologię, kładąc szczególny nacisk na tematykę zmian klimatycznych i ochrony środowiska. Do 11 stycznia 2026 można oglądać przejmujące zdjęcia lodowców autorstwa Sebastião Salgado oraz wystawę From Ice to Us, prezentującą wyniki badań nad topnieniem lodowców i ich wpływem na przyszłość planety. W programie znajduje się także multisensoryczna instalacja Food Sound, badająca, jak dźwięk wpływa na sposób, w jaki odczuwamy smak. MUSE to naukowa podróż, która angażuje, uczy i rezonuje długo po wyjściu z muzeum.

Trentino. Zwiedzanie z aplikacją

Mio Trentino to oficjalna aplikacja, dzięki której poznasz region w najbardziej autentyczny sposób. Znajdziesz w niej gotowe inspiracje podróżnicze, polecane atrakcje i aktywności, a także aktualne informacje o wydarzeniach i godzinach otwarcia. To osobisty asystent podróży – podpowiada, planuje i pomaga odkryć Trentino dokładnie tak, jak lubisz.

